Абітурієнти при цьому вже подали в персональних електронних кабінетах майже 670 тисяч заяв про вступ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Вступ.ОСВІТА.UA".
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Скільки заяв подали цьогоріч вступники?
На сайті інформаційної системи щодня о 4.00, 14.00 та 20.00 годині публікують оновлені рейтингові списки вступників на всі спеціальності в усіх вишах України.
Станом на 30 липня абітурієнти подали майже 670 тисяч заяв за відкритими, фіксованими та небюджетними конкурсними пропозиціями.
Рейтингові списки містять інформацію про:
конкурсний бал і його складники;
статуси заяв;
наявність квот;
інформацію про коефіцієнти.
Тобто всю інформацію, яка необхідна для повного інформування про перебіг вступної кампанії.
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До слова, вступники, які ще не подали заяви про вступ, можуть скористатися сервісом пошуку спеціальностей у вишах та знайти спеціальності за певними параметрами.
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