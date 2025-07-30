Абітурієнти при цьому вже подали в персональних електронних кабінетах майже 670 тисяч заяв про вступ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Вступ.ОСВІТА.UA".

Дивіться також Які три спеціальності є найпопулярнішими серед вступників цьогоріч

Скільки заяв подали цьогоріч вступники?

На сайті інформаційної системи щодня о 4.00, 14.00 та 20.00 годині публікують оновлені рейтингові списки вступників на всі спеціальності в усіх вишах України.

Станом на 30 липня абітурієнти подали майже 670 тисяч заяв за відкритими, фіксованими та небюджетними конкурсними пропозиціями.

Рейтингові списки містять інформацію про:

конкурсний бал і його складники;

статуси заяв;

наявність квот;

інформацію про коефіцієнти.

Тобто всю інформацію, яка необхідна для повного інформування про перебіг вступної кампанії.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

До слова, вступники, які ще не подали заяви про вступ, можуть скористатися сервісом пошуку спеціальностей у вишах та знайти спеціальності за певними параметрами.