Продолжается вступительная кампания в аспирантуру 2025 года. Мужчины значительно преобладают над женщинами по количеству среди абитуриентов.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на статистические данные, которые представила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время пресс-конференции, посвященной вступительной кампании.

Смотрите также В Украине ввели формульное распределение мест в аспирантуру

Сколько мужчин поступило в аспирантуру?

Вакуленко рассказала, что статистика зарегистрированных для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру интересна в разрезе пола.

Мужчин значительно больше чем женщин выбирают поступление в аспирантуру,

– отметила она.

Так, по словам руководительницы УЦОКО, из более 16,3 тысячи зарегистрированных для прохождения ЕВЭ и ЕВВ абсолютное большинство – более 80% (13,1 тысяча) – мужчины.

Зато женщин чуть меньше 20% – 3,2 тысячи потенциальных абитуриенток.

Смотрите также Вступительную кампанию сделали недружественной к уклонистам, – МОН

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025 года?