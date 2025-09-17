Большинство поступающих в аспирантуру – мужчины
- В 2025 году МОН Украины изменило правила поступления в аспирантуру.
- Все же более 80% из более 16,3 тысяч зарегистрированных для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру – мужчины.
Продолжается вступительная кампания в аспирантуру 2025 года. Мужчины значительно преобладают над женщинами по количеству среди абитуриентов.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на статистические данные, которые представила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время пресс-конференции, посвященной вступительной кампании.
Сколько мужчин поступило в аспирантуру?
Вакуленко рассказала, что статистика зарегистрированных для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру интересна в разрезе пола.
Мужчин значительно больше чем женщин выбирают поступление в аспирантуру,
– отметила она.
Так, по словам руководительницы УЦОКО, из более 16,3 тысячи зарегистрированных для прохождения ЕВЭ и ЕВВ абсолютное большинство – более 80% (13,1 тысяча) – мужчины.
Зато женщин чуть меньше 20% – 3,2 тысячи потенциальных абитуриенток.
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025 года?
- в 2025 году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
- В ведомстве заявили, что в этом году на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.
- В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
- Также ввели новый вступительный общегосударственный экзамен по методологии научных исследований. Это де-факто проверка того, насколько тот или иной абитуриент готов к тому, чтобы проводить научные исследования.
- В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".
- І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.