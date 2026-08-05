Спрос очень низкий: какие специальности не хотят выбирать абитуриенты
Один из основных этапов вступительной кампании 2026 года уже завершился. Речь идет о подаче заявлений на поступление в вузы.
В этом году абитуриенты подали больше заявлений о поступлении, чем в прошлом году. При этом Education.ua выяснил, на какие специальности абитуриенты не особо спешат поступать.
Какие специальности пользуются наименьшим спросом в этом году
В десятку специальностей с наименьшим количеством поданных заявлений вошли следующие:
B7 "Религиоведение" – 70 заявлений.
I11 "Детские и молодежные службы" – 83 заявления.
B8 "Богословие" – 279 заявлений.
I9 "Общественное здравоохранение" – 471 заявление.
G14 "Деревообрабатывающие и мебельные технологии" – 482 заявления.
B3 "Декоративное искусство и ремесла" – 796 заявлений.
G15 "Технологии легкой промышленности" – 825 заявок.
G10 "Металлургия" – 857 заявлений.
E6 "Прикладная физика и наноматериалы" – 880 заявок.
J4 "Охрана труда" – 881 заявление.
Что известно о подаче заявлений на поступление в вузы
- 19 июля стартовал основной этап вступительной кампании 2026 года – подача заявлений. Для всех категорий абитуриентов он продлится до 1 августа. В течение этого периода абитуриенты могут подать до 5 заявлений на бюджетное обучение.
- На контрактную форму обучения также можно подать до 5 заявлений.
- Каждому заявлению, как на бюджет, так и на контракт, абитуриент должен присвоить приоритет. Приоритет – это очередность заявлений, по которой определяется очередность рассмотрения заявления при поступлении.
- По состоянию на 3 августа абитуриенты подали в вузы более 1 миллиона 640 тысяч заявлений.