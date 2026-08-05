В этом году абитуриенты подали больше заявлений о поступлении, чем в прошлом году. При этом Education.ua выяснил, на какие специальности абитуриенты не особо спешат поступать.

Какие специальности пользуются наименьшим спросом в этом году

В десятку специальностей с наименьшим количеством поданных заявлений вошли следующие:

B7 "Религиоведение" – 70 заявлений.

I11 "Детские и молодежные службы" – 83 заявления.

B8 "Богословие" – 279 заявлений.

I9 "Общественное здравоохранение" – 471 заявление.

G14 "Деревообрабатывающие и мебельные технологии" – 482 заявления.

B3 "Декоративное искусство и ремесла" – 796 заявлений.

G15 "Технологии легкой промышленности" – 825 заявок.

G10 "Металлургия" – 857 заявлений.

E6 "Прикладная физика и наноматериалы" – 880 заявок.

J4 "Охрана труда" – 881 заявление.

Что известно о подаче заявлений на поступление в вузы