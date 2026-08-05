Цьогоріч вступники подали заяв на вступ більше ніж торік. Education.ua при цьому уточнив, на які спеціальності не сильно поспішають вступати абітурієнти.

Які спеціальності з найменшим попитом цьогоріч

До 10 спеціальностей із найменшою кількістю поданих заяв увійшли такі:

B7 "Релігієзнавство" – 70 заяв.

I11 "Дитячі та молодіжні служби" – 83 заяви.

B8 "Богослов'я" – 279 заяв.

I9 "Громадське здоров'я" – 471 заява.

G14 "Деревообробні та меблеві технології" – 482 заяви.

B3 "Декоративне мистецтво та ремесла" – 796 заяв.

G15 "Технології легкої промисловості" – 825 заяв.

G10 "Металургія" – 857 заяв.

E6 "Прикладна фізика та наноматеріали" – 880 заяв.

J4 "Охорона праці" – 881 заява.

Що відомо про подання заяв на вступ до вишів