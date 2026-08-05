Цьогоріч вступники подали заяв на вступ більше ніж торік. Education.ua при цьому уточнив, на які спеціальності не сильно поспішають вступати абітурієнти.
Які спеціальності з найменшим попитом цьогоріч
До 10 спеціальностей із найменшою кількістю поданих заяв увійшли такі:
B7 "Релігієзнавство" – 70 заяв.
I11 "Дитячі та молодіжні служби" – 83 заяви.
B8 "Богослов'я" – 279 заяв.
I9 "Громадське здоров'я" – 471 заява.
G14 "Деревообробні та меблеві технології" – 482 заяви.
B3 "Декоративне мистецтво та ремесла" – 796 заяв.
G15 "Технології легкої промисловості" – 825 заяв.
G10 "Металургія" – 857 заяв.
E6 "Прикладна фізика та наноматеріали" – 880 заяв.
J4 "Охорона праці" – 881 заява.
Що відомо про подання заяв на вступ до вишів
- 19 липня стартував основний етап вступної кампанії 2026 року – подання заяв. Для всіх категорій абітурієнтів триватиме до 1 серпня. Протягом цього періоду вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет.
- На контрактну форму навчання також можна подати до 5 заяв.
- Кожній заяві і на бюджет, і на контракт вступник має надати пріоритетність. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі.
- До вишів станом на 3 серпня вступники подали понад 1 мільйон 640 тисяч заяв.