Цьогоріч вступники подали заяв на вступ більше ніж торік. Education.ua при цьому уточнив, на які спеціальності не сильно поспішають вступати абітурієнти.

Які спеціальності з найменшим попитом цьогоріч

До 10 спеціальностей із найменшою кількістю поданих заяв увійшли такі:

  • B7 "Релігієзнавство" – 70 заяв.

  • I11 "Дитячі та молодіжні служби" – 83 заяви.

  • B8 "Богослов'я" – 279 заяв.

  • I9 "Громадське здоров'я" – 471 заява.

  • G14 "Деревообробні та меблеві технології" – 482 заяви.

  • B3 "Декоративне мистецтво та ремесла" – 796 заяв.

  • G15 "Технології легкої промисловості" – 825 заяв.

  • G10 "Металургія" – 857 заяв.

  • E6 "Прикладна фізика та наноматеріали" – 880 заяв.

  • J4 "Охорона праці" – 881 заява.

Що відомо про подання заяв на вступ до вишів

  • 19 липня стартував основний етап вступної кампанії 2026 року – подання заяв. Для всіх категорій абітурієнтів триватиме до 1 серпня. Протягом цього періоду вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет.
  • На контрактну форму навчання також можна подати до 5 заяв.
  • Кожній заяві і на бюджет, і на контракт вступник має надати пріоритетність. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою визначається черговість розгляду заяви при вступі.
  • До вишів станом на 3 серпня вступники подали понад 1 мільйон 640 тисяч заяв.