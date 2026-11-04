На эту специальность в Киевскую школу экономики зачислили больше всего абитуриентов

В рамках вступительной кампании этого года Киевская школа экономики зачислила на обучение 821 абитуриента. Из них 517 – на бакалавриат, 304 – на магистратуру.

В вузе эксклюзивно рассказали 24 Каналу, какая специальность стала самой популярной среди абитуриентов этого столичного вуза.

На какие специальности зачислили больше всего абитуриентов в KSE

Средний конкурсный балл на бакалавриат в вузе составил 174,4. Это самый высокий показатель среди зачисленных абитуриентов в украинских университетах.

Всего абитуриенты подали 2 985 заявлений. Уникальных абитуриентов было 1 816. Специальностей с набором – 16.

Доля пяти ключевых специальностей среди зачисленных составляет 60%.

Самой популярной стала специальность C1 "Экономика и международные экономические отношения". На нее поступило от абитуриентов в общей сложности 1 037 заявлений. Зачислено 249 человек: 197 – на бакалавриат и 52 – на магистратуру.

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