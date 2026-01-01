МОН намерено увеличить вес творческого конкурса для абитуриентов

Министерство образования и науки Украины намерено увеличить вес творческого конкурса для поступающих на художественные специальности. Такие планы есть на вступительную кампанию 2026 года.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году. Его обнародовало Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также МОН предлагает уменьшить количество заявлений на поступление в вузы

Что предлагает МОН?

Так, предлагают весовой коэффициент творческого конкурса для поступающих на художественные специальности увеличить до 0,7. В предыдущие годы весовой коэффициент для баллов, полученных поступающими на бакалавриат за творческий конкурс, составлял 0,6.

Также планируют уменьшить весовые коэффициенты для баллов НМТ по четырем предметам для специальностей, связанных с музыкальным, перформативным, изобразительным и декоративным искусством. Для этих специальностей в 2026 году весовой коэффициент для каждого предмета НМТ составит 0,075.

Напомним, что в этом году немало жалоб звучало из уст участников НМТ по составлению математики. Возмущались прежде всего будущие художники и заявляли, что этот предмет им в будущем не понадобится. Также отмечали, что именно "провал" этого предмета на мультитесте перекрывает им путь к поступлению в украинские ЗВО.

Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отметила, что для поступления на художественные специальности математика не является определяющим предметом, ведь коэффициенты, которые указаны в условиях зачисления на этот предмет, чрезвычайно низкие. Большего – значительного – веса приобретал именно творческий конкурс.

Смотрите также МОН предлагает повысить пороговые баллы по двум предметам НМТ

Какие правила вступительной кампании согласовали?