МОН намерено увеличить вес творческого конкурса для абитуриентов
- Министерство образования и науки Украины планирует увеличить весовой коэффициент творческого конкурса для художественных специальностей.
- Какие изменения предлагают на вступительную кампанию 2026 – в новости.
Министерство образования и науки Украины намерено увеличить вес творческого конкурса для поступающих на художественные специальности. Такие планы есть на вступительную кампанию 2026 года.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году. Его обнародовало Министерство образования и науки Украины.
Что предлагает МОН?
Так, предлагают весовой коэффициент творческого конкурса для поступающих на художественные специальности увеличить до 0,7. В предыдущие годы весовой коэффициент для баллов, полученных поступающими на бакалавриат за творческий конкурс, составлял 0,6.
Также планируют уменьшить весовые коэффициенты для баллов НМТ по четырем предметам для специальностей, связанных с музыкальным, перформативным, изобразительным и декоративным искусством. Для этих специальностей в 2026 году весовой коэффициент для каждого предмета НМТ составит 0,075.
Напомним, что в этом году немало жалоб звучало из уст участников НМТ по составлению математики. Возмущались прежде всего будущие художники и заявляли, что этот предмет им в будущем не понадобится. Также отмечали, что именно "провал" этого предмета на мультитесте перекрывает им путь к поступлению в украинские ЗВО.
Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отметила, что для поступления на художественные специальности математика не является определяющим предметом, ведь коэффициенты, которые указаны в условиях зачисления на этот предмет, чрезвычайно низкие. Большего – значительного – веса приобретал именно творческий конкурс.
Какие правила вступительной кампании согласовали?
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года". Документ в начале декабря приняла Рада.
- НМО в 2026 году будет происходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования, сообщал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
- Составление ГИА не предусмотрели.
- Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Все результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе. Их можно использовать при поступлении в 2026 году.