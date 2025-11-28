Какие результаты НМТ будут действительными в 2026 году
- Выпускники прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам УМТ 2023, 2024, 2025 и 2026 годов.
- В 2026 году формат УМТ менять не будут.
В следующем году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года. Но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.
Такую норму предусматривает законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вступительной кампании 2026 года". Документ рекомендовал Образовательный комитет для голосования Раде, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Результаты НМТ каких лет будут действительны для поступления?
Формулу расчета конкурсного балла на основании рейтинговых баллов за каждый предмет с учетом весовых коэффициентов обнародуют в Порядке приема в вузы. Его утвердит Министерство образования и науки позже.
Выпускники прошлых лет, которые имеют сертификаты НМТ за предыдущие годы, могут еще раз сдавать тестирование в следующем году. Это если они стремятся улучшить свой результат для поступления.
Что известно об НМТ-2026?
- В Образовательном комитете Верховной Рады заявили, что формат проведения НМТ в 2026 году менять не будут.
- Ранее директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что в 2026 году НМТ сохранит нынешнюю структуру. Он будет состоять из четырех предметов.
- В 2026 году не планируют также менять критерии НМТ.
- Три предмета будут обязательными: украинский язык, математика и история Украины.
- Еще один предмет участники НМТ будут выбирать самостоятельно из перечня: украинская литература, география, биология, химия, физика, иностранный (английский, немецкий, французский, испанский) язык.