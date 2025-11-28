Какие результаты НМТ будут действительными в 2026 году

В следующем году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года. Но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.

Такую норму предусматривает законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вступительной кампании 2026 года". Документ рекомендовал Образовательный комитет для голосования Раде, информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Результаты НМТ каких лет будут действительны для поступления?

Формулу расчета конкурсного балла на основании рейтинговых баллов за каждый предмет с учетом весовых коэффициентов обнародуют в Порядке приема в вузы. Его утвердит Министерство образования и науки позже.

Выпускники прошлых лет, которые имеют сертификаты НМТ за предыдущие годы, могут еще раз сдавать тестирование в следующем году. Это если они стремятся улучшить свой результат для поступления.

Что известно об НМТ-2026?