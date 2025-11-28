Які результати НМТ будуть дійсними у 2026 році
- Випускники минулих років зможуть вступати до вишів за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 та 2026 років.
- У 2026 році формат НМТ не змінюватимуть.
Наступного року випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року. А й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.
Таку норму передбачає законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо вступної кампанії 2026 року". Документ рекомендував Освітній комітет для голосування Раді, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
Дивіться також Чи змінять формат проведення НМТ у 2026 році: відповідь МОН
Результати НМТ яких років будуть чинні для вступу?
Формулу розрахунку конкурсного бала на підставі рейтингових балів за кожен предмет з урахуванням вагових коефіцієнтів оприлюднять у Порядку прийому до вишів. Його затвердить Міністерство освіти і науки згодом.
Випускники минулих років, які мають сертифікати НМТ за попередні роки, можуть ще раз складати тестування наступного року. Це якщо вони прагнуть покращити свій результат для вступу.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Що відомо про НМТ-2026?
- В Освітньому комітеті Верховної Ради заявили, що формат проведення НМТ в 2026 році не змінюватимуть.
- Раніше директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що у 2026 році НМТ збереже цьогорічну структуру. Він складатиметься з чотирьох предметів.
- У 2026 році не планують також змінювати критерії НМТ.
- Три предмети будуть обов'язковими: українська мова, математика та історія України.
- Ще один предмет учасники НМТ будуть обирати самостійно з переліку: українська література, географія, біологія, хімія, фізика, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська) мова.