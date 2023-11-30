Довольны ли абитуриенты организацией вступительной кампании 2023 года
Абитуриенты, вступавшие в 2023 году в ЗВО, в основном удовлетворены организацией кампании. При этом поступающие как в вузы, так и в колледжи.
Это демонстрируют результаты исследование Государственной службы качества образования. Опросили более 7,5 тысячи поступающих.
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Довольны ли абитуриенты организацией вступительной кампании 2023
Более 70% нынешних абитуриентов отметили высокий уровень организации вступительной кампании. При этом акцентировали на том, что подача заявлений и отслеживание рейтинговых списков онлайн была удобной и легкой.
Самым комфортным и легким было налаживание коммуникации с учебным заведением: общение с работниками приемных комиссий и руководством вузов и колледжей, признались поступающие.
Самым сложным для поступающих были первые этапы вступления. В частности:
- поиск общей информации;
- ознакомление с процедурами и требованиями;
- регистрация электронных кабинетов;
- сдача вступительных экзаменов;
- подготовка мотивационных писем;
- выбор ЗВО.
Как будет проходить вступительная кампания 2024 года
- В следующем году большинство абитуриентов будут поступать в ЗВО по результатам НМТ.
- Он будет содержать 4 предмета.
- Обязательны – украинский язык, математика и история Украины.
- К выборочным прибавят также украинскую литературу и географию.
- Тестирование состоится в течение одного дня.
- Основная сессия НМТ начнется в мае.
- Схема слачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.