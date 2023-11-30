Это демонстрируют результаты исследование Государственной службы качества образования. Опросили более 7,5 тысячи поступающих.

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Довольны ли абитуриенты организацией вступительной кампании 2023

Более 70% нынешних абитуриентов отметили высокий уровень организации вступительной кампании. При этом акцентировали на том, что подача заявлений и отслеживание рейтинговых списков онлайн была удобной и легкой.

Самым комфортным и легким было налаживание коммуникации с учебным заведением: общение с работниками приемных комиссий и руководством вузов и колледжей, признались поступающие.

Самым сложным для поступающих были первые этапы вступления. В частности:

поиск общей информации;

ознакомление с процедурами и требованиями;

регистрация электронных кабинетов;

сдача вступительных экзаменов;

подготовка мотивационных писем;

выбор ЗВО.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Как будет проходить вступительная кампания 2024 года