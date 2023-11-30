Це демонструють результати дослідження Державної служби якості освіти. Опитали понад 7,5 тисячі вступників.

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Чи задоволені абітурієнти організацією вступної кампанії 2023

Понад 70% цьогорічних вступників відзначили високий рівень організації вступної кампанії. При цьому акцентували на тому, що подання заяв та відстеження рейтингових списків онлайн було зручним і легким.

Найкомфортнішим та найлегшим було налагодження комунікації із закладом освіти: спілкування з працівниками приймальних комісій та керівництвом вишів і коледжів, зізналися вступники.

Найскладнішим для вступників були перші етапи вступу. Зокрема:

пошук загальної інформації;

ознайомлення з процедурами й вимогами;

реєстрація електронних кабінетів;

складання вступних іспитів;

підготовка мотиваційних листів;

вибір ЗВО.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Як відбуватиметься вступна кампанія 2024