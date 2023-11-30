Це демонструють результати дослідження Державної служби якості освіти. Опитали понад 7,5 тисячі вступників.

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Чи задоволені абітурієнти організацією вступної кампанії 2023

Понад 70% цьогорічних вступників відзначили високий рівень організації вступної кампанії. При цьому акцентували на тому, що подання заяв та відстеження рейтингових списків онлайн було зручним і легким.

Найкомфортнішим та найлегшим було налагодження комунікації із закладом освіти: спілкування з працівниками приймальних комісій та керівництвом вишів і коледжів, зізналися вступники.

Найскладнішим для вступників були перші етапи вступу. Зокрема:

  • пошук загальної інформації;
  • ознайомлення з процедурами й вимогами;
  • реєстрація електронних кабінетів;
  • складання вступних іспитів;
  • підготовка мотиваційних листів;
  • вибір ЗВО.

Як відбуватиметься вступна кампанія 2024

  • Наступного року більшість абітурієнтів вступатиме до ЗВО за результатами НМТ.
  • Він міститиме 4 предмети.
  • Обов'язкові – українська мова, математика та історія України.
  • До вибіркових додадуть також українську літературу та географію.
  • Тестування відбудеться протягом одного дня.
  • Основна сесія НМТ розпочнеться у травні.
  • Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва, 2 предмети – по 60 хвилин.