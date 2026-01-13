Сколько предметов будет на НМТ в 2026 году

В этом году для поступления в вузы на любую специальность нужны будут результаты по четырем предметам НМТ. Три из них являются обязательными и один – на выбор.

Такие данные содержит Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН. Документ находится на общественном обсуждении. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение УЦОКО.

Какие предметы будут на мультитесте?

Среди обязательных предметов такие:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Предмет на выбор абитуриента / абитуриентки можно выбрать среди таких:

украинская литература;

иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский);

биология;

химия;

физика;

география.

Советуем заранее определиться с будущей специальностью и выбрать четвертый предмет, нужный для вашего поступления,

– отметили в УЦОКО.

Как готовиться к НМТ?

В УЦОКО советуют прежде всего ознакомиться с программами ВНО, по которым составят тесты. Именно они определяют содержание заданий.

На основе этих программ разработайте собственный четкий план подготовки,, который будет охватывать все темы. Такой подход поможет избежать хаоса в обучении и позволит максимально эффективно распределить время между различными предметами,

– отметили в Центре.

И посоветовали выполнять задания разных уровней сложности по каждому предмету, чтобы лучше адаптироваться к структуре теста и быть готовыми не только к простым вопросам, но и к задачам, над которыми нужно подумать. Особое внимание стоит уделить тренировкам в режиме реального времени, практикуя прохождение тестов с отсчетом времени.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?