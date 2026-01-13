Сколько предметов будет на НМТ в 2026 году
В этом году для поступления в вузы на любую специальность нужны будут результаты по четырем предметам НМТ. Три из них являются обязательными и один – на выбор.
Такие данные содержит Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН. Документ находится на общественном обсуждении. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение УЦОКО.
Какие предметы будут на мультитесте?
Среди обязательных предметов такие:
украинский язык;
математика;
история Украины.
Предмет на выбор абитуриента / абитуриентки можно выбрать среди таких:
украинская литература;
иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский);
биология;
химия;
физика;
география.
Советуем заранее определиться с будущей специальностью и выбрать четвертый предмет, нужный для вашего поступления,
– отметили в УЦОКО.
Как готовиться к НМТ?
В УЦОКО советуют прежде всего ознакомиться с программами ВНО, по которым составят тесты. Именно они определяют содержание заданий.
На основе этих программ разработайте собственный четкий план подготовки,, который будет охватывать все темы. Такой подход поможет избежать хаоса в обучении и позволит максимально эффективно распределить время между различными предметами,
– отметили в Центре.
И посоветовали выполнять задания разных уровней сложности по каждому предмету, чтобы лучше адаптироваться к структуре теста и быть готовыми не только к простым вопросам, но и к задачам, над которыми нужно подумать. Особое внимание стоит уделить тренировкам в режиме реального времени, практикуя прохождение тестов с отсчетом времени.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
Национальный мультипредметный тест в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования.
Мультитест будет состоять из четырех предметов.
Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. В 2026 году не планируют также менять критерии НМТ.
В следующем году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.