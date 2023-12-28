В 2023 году самым популярным среди абитуриентов было право. Именно на эту специальность абитуриенты подали больше заявлений в вузы.

В частности, на бакалавриат и в магистратуру. Такие данные обнародовало Минобразования.

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Какая специальность была самой популярной среди поступающих в 2023 году

Бакалавриат

Так, поступающие на бакалавриат подали более 64 тысяч заявлений на специальность именно на "Право" в разные вузы страны.

Среди других специальностей популярными среди поступающих на бакалавриат были следующие:

"Психология" – более 51 тысячи заявлений; "Менеджмент" – почти 49 тысяч заявлений; "Компьютерные науки" – 48 тысяч заявлений; "Филология" – почти 45 тысяч заявлений.

Магистратура

Самыми популярными специальностями во время вступительной кампании 2023 года на магистратуру были следующие:

"Право" – почти 23 тысячи заявлений; "Психология" – более 20 тысяч заявлений; "Менеджмент" – около 20 тысяч заявлений; "Среднее образование" – более 14,5 тысячи заявлений; Компьютерные науки – почти 10 тысяч заявлений.