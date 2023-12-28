Какая специальность была самой популярной среди поступающих в 2023 году

28 декабря 2023, 20:29
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Источник:

Минобразования Украины

В 2023 году самым популярным среди абитуриентов было право. Именно на эту специальность абитуриенты подали больше заявлений в вузы.

В частности, на бакалавриат и в магистратуру. Такие данные обнародовало Минобразования.

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Какая специальность была самой популярной среди поступающих в 2023 году

  • Бакалавриат

Так, поступающие на бакалавриат подали более 64 тысяч заявлений на специальность именно на "Право" в разные вузы страны.

Среди других специальностей популярными среди поступающих на бакалавриат были следующие:

  1. "Психология" – более 51 тысячи заявлений;
  2. "Менеджмент" – почти 49 тысяч заявлений;
  3. "Компьютерные науки" – 48 тысяч заявлений;
  4. "Филология" – почти 45 тысяч заявлений.

  • Магистратура

Самыми популярными специальностями во время вступительной кампании 2023 года на магистратуру были следующие:

  1. "Право" – почти 23 тысячи заявлений;
  2. "Психология" – более 20 тысяч заявлений;
  3. "Менеджмент" – около 20 тысяч заявлений;
  4. "Среднее образование" – более 14,5 тысячи заявлений;
  5. Компьютерные науки – почти 10 тысяч заявлений.

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Автор: Марія Волошин