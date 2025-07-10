Какая специальность является самой популярной среди украинцев

В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Самой популярной специальностью в целом, которую украинцы выбирают для обучения, является "Право".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета Сергея Бабака в телеграме. Он также назвал, какую еще специальность очень часто выбирают абитуриенты.

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Какую специальность чаще всего выбирают украинцы

По состоянию на начало 2025 года распределение всех студентов, обучающихся, по специальностям, такое:

право – 75 240 (7%);

менеджмент – 62 722 (5,8%);

психология – 59 217 (5,5%);

среднее образование (по предметным специальностям) – 52 149 (4,8%);

компьютерные науки – 37 064 (3,4%).



Какие специальности популярны среди украинцев / фото из телеграм-канала Сергея Бабака

Сразу заметен дисбаланс между популярностью некоторых специальностей и реальными потребностями экономики и запросом бизнеса. В технических и естественных отраслях уже сейчас ощущается нехватка специалистов. Когда речь пойдет о масштабном восстановлении страны, этот спрос будет только расти,

– написал нардеп.

И добавил, что стоит реализовать субвенцию "на естественные кабинеты". Чтобы в школах была не только мотивация, но и возможность изучать точные и естественные науки.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Бабак добавил, что эти вызовы нардепы учли и во время работы над законопроектом "О профессиональном образовании", которую начали еще в 2020 году.

Мы сознательно отказываемся от стереотипов. Колледж – это не ПТУ. Профессиональное образование – это не что-то второстепенное, а полноценное, современное направление,

– отметил народный избранник.

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