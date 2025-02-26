Можно ли поступить в вуз без украинского документа об образовании

Ученики, которые получат иностранный документ о полном общем среднем образовании за рубежом и успешно сдадут НМТ, имеют шанс стать студентами украинских вузов.

Соответствующую норму, по информации Министерства образования и науки Украины, будет содержать Порядок приема для получения высшего образования в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Можно ли поступить без украинского документа об образовании

В ведомстве отмечают, что отсутствие положительного результата валидации иностранного документа о полном общем среднем образовании у граждан Украины, которые сдали НМТ, не является препятствием для их зачисления в вуз.

При этом такие абитуриенты после зачисления на обучение должны обратиться в уполномоченную школу по получению документа о получении полного общего среднего образования на основании результатов НМТ.

Они должны также письменно обязаться предоставить соответствующий документ в течение шести месяцев с начала обучения.

То есть в течение полугода с момента зачисления первокурсник должен или предоставить свидетельство о государственном признании иностранного документа об образовании, или получить украинский документ о полном общем среднем образовании.

В случае невыполнения этого обязательства студента отчислят.

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