Відповідну норму, за інформацією Міністерства освіти і науки України, міститиме Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2025 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чи можна вступити без українського документа про освіту

У відомстві зазначають, що відсутність позитивного результату валідації іноземного документа про повну загальну середню освіту у громадян України, які склали НМТ, не є перешкодою для їх зарахування до вишу.

При цьому такі вступники після зарахування на навчання повинні звернутись до уповноваженої школи щодо отримання документа про здобуття повної загальної середньої освіти на підставі результатів НМТ.

Вони мають також письмово зобов'язатися надати відповідний документ протягом шести місяців з початку навчання.

Тобто протягом пів року з моменту зарахування першокурсник має або надати свідоцтво про державне визнання іноземного документа про освіту, або отримати український документ про повну загальну середню освіту.

У разі невиконання цього зобов'язання студента відрахують.

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