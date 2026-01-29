Как и когда будут проходить вступительные экзамены на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру

В этом году, чтобы поступить на бакалавриат, абитуриенты должны сдать и подать результаты НМТ. Предусмотрели две сессии проведения тестирования.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Там отметили, что Министерство образования и науки Украины утвердило приказ о проведении в 2026 году вступительных испытаний.

Какие вступительные испытания должны пройти абитуриенты?

Основная сессия НМТ будет проходить с 20 мая по 25 июня, дополнительная – в течение 17 – 24 июля.

НМТ будет состоять из двух блоков: основного – три обязательных предмета – и дополнительного – одного предмета на выбор.

Обязательные учебные предметы – украинский язык, математика и история Украины; на выбор – украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география.

Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа. Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв,

– сообщили в Центре.

Какие экзамены должны сдать будущие магистранты и аспиранты?

Желающие поступить в магистратуру уже традиционно будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и проходить ЕФВВ в рамках основной сессии с 26 июня по 14 июля и дополнительной с 3 по 21 августа.

В этом году расширили перечень предметных тестов ЕФВВ: к уже имеющимся в предыдущие годы десяти (по экономике и международной экономике, информационных технологий, истории искусства, языкознания, учета и финансов, педагогики и психологии, политологии и международных отношений, права и международного права, психологии и социологии, управления и администрирования) добавят предметный тест по биоэтике.

Будущие аспиранты будут сдавать ЕВЭ и проходить единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВЭ) в течение 14 – 29 июля в рамках основной сессии и 24 – 28 августа в рамках дополнительной,

– сообщили в УЦОКО.

Календарь организации и проведения тестирований, который определяет сроки регистрации, обнародуют сразу после утверждения.

Какие еще изменения предложило МОН?

Недавно МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих: