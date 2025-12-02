Укр Рус
Учеба Образование в Украине Какие специальности самые популярные в этом году по количеству поданных заявлений в аспирантуру
2 декабря, 16:41
Какие специальности самые популярные в этом году по количеству поданных заявлений в аспирантуру

Мария Волошин
  • В этом году в этом году в аспирантуру поступающие подали 12 833 заявления.
  • Зачислили 5 942 человека.
  • Самыми популярными специальностями были компьютерные науки (1 211 заявлений) и право (843 заявления).

В этом году более 12 тысяч человек подали заявления на поступление в аспирантуру. В 2025 году впервые поступающие подавали заявления онлайн.

В Государственном предприятии "Инфоресурс" рассказали об итогах вступительной кампании 2025 года на этот уровень высшего образования, отмечает 24 Канал.

На какие специальности больше всего заявлений подали поступающие в аспирантуру?

Всего в этом году поступающие в аспирантуру подали 12 833 заявления. Зачислили на обучение 5 942 человека.

В "Инфоресурсе" также назвали 10 самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений в аспирантуру:

  • компьютерные науки – 1 211;

  • право – 843;

  • экономика и международные экономические отношения – 775;

  • менеджмент – 604;

  • инженерия программного обеспечения – 508;

  • образовательные науки – 423;

  • медицина – 378;

  • психология – 353;

  • публичное управление и администрирование – 309;

  • история и археология – 283.


На какие специальности больше всего заявлений подали поступающие в аспирантуру / ГП "Инфоресурс"

Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?

  • В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.

  • В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.

  • В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.

  • В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".

  • І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.