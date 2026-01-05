МОН готовит изменения для поступающих в аспирантуру

Министерство образования и науки Украины намерено ввести единый порог по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре.

Такое предложение есть в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН, рассказывает 24 Канал. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Что может измениться для поступающих в аспирантуру?

Так, для участия в конкурсном отборе в аспирантуру в этом году планируют допускать тех абитуриентов, которые суммарно наберут не менее 300 рейтинговых баллов за выполнение теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку как двух составляющих ЕВИ.

А в случае прохождения собеседования по иностранному языку вместо ЕВЭ оценка за это вступительное испытание должна составлять не менее 150 баллов.

Какие еще изменения предложило МОН?

На днях МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих: