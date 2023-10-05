Какие самые популярные специальности среди поступающих в колледжи в 2023 году
5 октября 2023, 13:54Читати новину українською
Источник:Osvita.ua
В Украине продолжается вступительная кампания в колледжи. Подавать заявку можно и на дневную, и на заочную форму обучения.
Однако уже сформировали рейтинг специальностей профессионального младшего бакалавра. Какие самые популярные специальности в колледжах в 2023 году, читайте дальше.
Смотрите также Поступить в колледж еще возможно: когда дедлайн приема
Какие самые популярные специальности в колледжах в 2023 году
Больше всего поступающих в колледжи подало заявления на следующие специальности:
- "Медсестринство" – 23 тысячи;
- "Инженерия программного обеспечения" – 11 тысяч;
- "Компьютерная инженерия" – 11,5 тысячи;
- "Предпринимательство и торговля" – 10 тысяч;
- "Право" – 9,5 тысячи.
Наименее популярные специальности таковы:
- "Технологии защиты окружающей среды";
- "Микро- и наносистемная техника"
- "Восстанавливаемые источники энергии и гидроэнергетика";
- "Судостроение";
- "История и археология".
В общей сложности поступающие, окончившие 9 класс, подали в этом году почти 172 тысячи, а абитуриенты, окончившие 11 класс, – около 63 тысяч заявлений.Обратите внимание! Вступление в колледжи на контракт продлится до 30 ноября.
Вступительная кампания в колледжи 2023 года продолжается
- В Украине продолжается вступительная кампания в колледжи.
- Подавать заявку можно и на дневную, и на заочную форму обучения.
- Но речь идет о контрактной форме обучения. Государственные места абитуриенты заняли на основной сессии вступительной кампании.
- Для того чтобы поступить в колледж, абитуриент должен подать мотивационное письмо.