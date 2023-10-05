Какие самые популярные специальности среди поступающих в колледжи в 2023 году

В Украине продолжается вступительная кампания в колледжи. Подавать заявку можно и на дневную, и на заочную форму обучения.

Однако уже сформировали рейтинг специальностей профессионального младшего бакалавра. Какие самые популярные специальности в колледжах в 2023 году, читайте дальше.

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Какие самые популярные специальности в колледжах в 2023 году

Больше всего поступающих в колледжи подало заявления на следующие специальности:

"Медсестринство" – 23 тысячи;

"Инженерия программного обеспечения" – 11 тысяч;

"Компьютерная инженерия" – 11,5 тысячи;

"Предпринимательство и торговля" – 10 тысяч;

"Право" – 9,5 тысячи.

Дистанционная школа "Оптима" вошла в рейтинг лучших образовательных учреждений Украины по результатам НМТ-2023. Это еще раз подчеркивает высокое качество обучения и эффективность подходов, используемых преподавателями школы.

Наименее популярные специальности таковы:

"Технологии защиты окружающей среды";

"Микро- и наносистемная техника"

"Восстанавливаемые источники энергии и гидроэнергетика";

"Судостроение";

"История и археология".

В общей сложности поступающие, окончившие 9 класс, подали в этом году почти 172 тысячи, а абитуриенты, окончившие 11 класс, – около 63 тысяч заявлений.

Вступительная кампания в колледжи 2023 года продолжается

В Украине продолжается вступительная кампания в колледжи.

Подавать заявку можно и на дневную, и на заочную форму обучения.

Но речь идет о контрактной форме обучения. Государственные места абитуриенты заняли на основной сессии вступительной кампании.

Для того чтобы поступить в колледж, абитуриент должен подать мотивационное письмо.

Вступление в колледжи на контракт продлится до 30 ноября.