Поступающие в колледжи после 11 класса могут регистрировать е-кабинеты

В Украине начал работу сервис создания электронных кабинетов для поступающих в колледжи – выпускников 11 класса и профтехов. Как не потерять шансы на поступление, рассказываем далее.

Для регистрации электронного кабинета абитуриент должен указать адрес электронной почты. Он в дальнейшем будет логином для входа. Также надо придумать пароль не менее 6 символов. Его следует сохранить отдельно.

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Как зарегистрировать е-кабинет абитуриенту в колледж

Поступающие должны помнить, что при регистрации электронного кабинета запретили использовать электронные адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru и тому подобное.

Затем в зависимости от основы, на которой происходит поступление, абитуриент должен выбрать кнопку:

Поступление для получения профессионального предвысшего образования на основе диплома квалифицированного рабочего (после профтеха);

или

Поступление для получения профессионального предвысшего образования на основе свидетельства о полном общем среднем образовании (после 11 класса).

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Как происходит регистрация поступающих после 11 класса

При регистрации электронного кабинета абитуриент должен внести данные:

одного из сертификатов ВНО/НМТ (номер, пин-код и год получения). Год получения абитуриент должен выбрать из случайного списка. Если абитуриент имеет несколько сертификатов, для регистрации надо использовать только один из них, а другие добавить в личном электронном кабинете абитуриента уже после регистрации;

свидетельства о полном общем среднем образовании (аттестата) – серию, номер.

Регистрация электронного кабинета абитуриента возможна только с аттестатом, выданным не ранее 1998 года. Если документ выдали до этого времени, поступающему придется подавать заявление в бумажном виде непосредственно в учебном заведении.

Если абитуриент не имеет сертификата ВНО или НМТ, ему необходимо зарегистрировать электронный кабинет абитуриента по документу, удостоверяющий личность, который указал при формировании заказа документа об образовании, или по идентификационному коду.

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Регистрация поступающего после профтеха

Поступающий должен ввести данные о дипломе квалифицированного рабочего, введя его серию и номер.

Для дополнительной идентификации надо указать данные документа, удостоверяющего личность, который указали при формировании заказа документа об образовании, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Что помнить о внесении персональных данных

После этих действий на электронный адрес поступающих поступит письмо для активации доступа к электронному кабинету. Его необходимо активировать в течение 15 минут. После загрузить следующую информацию о себе:

контактный номер телефона (в формате +380 – для Украины, или формате той страны, где сейчас находится абитуриент);

цветную фотографию поступающего (3х4 см);

Фото нужно загружать в формате JPG (JPEG), а максимальный размер такого файла не должен превышать 1 Мб.

Фото, загруженное в е-кабинет, учебные заведения будут использовать для выпуска студенческого билета.

В блоке "Документы об образовании" будут отражены серия, номер и дата выдачи документа поступающего. Поэтому поступающий при регистрации должен проверить, правильны ли эти данные. Ведь после подачи первого заявления внести любые изменения в электронный кабинет уже невозможно.

Прием заявлений и документов от абитуриентов продлится с 5 июля до 22 июля – для лиц, поступающих на основе собеседования или творческого конкурса и до 18:00 2 августа – для лиц, поступающих только на основе результатов НМТ/ЗНО.

В общем личные электронные кабинеты абитуриентов будут работать в течение всей вступительной кампании, то есть до 31 октября 2024 года.