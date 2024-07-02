Для реєстрації електронного кабінету вступник має вказати адресу електронної пошти. Вона надалі буде логіном для входу. Також треба придумати пароль з не менше, ніж 6 символів. Його варто зберегти окремо.

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Як зареєструвати е-кабінет вступнику до коледжу

Вступники повинні пам'ятати, що під час реєстрації електронного кабінету заборонили використовувати електронні адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru тощо.

Потім залежно від основи, на якій відбувається вступ, абітурієнт має вибрати кнопку:

Вступ для здобуття фахової передвищої освіти на основі диплома кваліфікованого робітника (після профтеху);

або

Вступ для здобуття фахової передвищої освіти на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту (після 11 класу).

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Як відбувається реєстрація вступників після 11 класу

Під час реєстрації електронного кабінету вступник має внести дані:

одного із сертифікатів ЗНО/НМТ (номер, пін-код та рік отримання). Рік отримання абітурієнт має вибрати з випадного списку. Якщо вступник має кілька сертифікатів, для реєстрації треба використати лише один з них, а інші додати в особистому електронному кабінеті вступника вже після реєстрації;

свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) – серію, номер.

Реєстрація електронного кабінету вступника можлива тільки з атестатом, виданим не раніше 1998 року. Якщо документ видали до цього часу, вступнику доведеться подавати заяву в паперовому вигляді безпосередньо в закладі освіти.

Якщо вступник не має сертифіката ЗНО або НМТ, йому необхідно зареєструвати електронний кабінет вступника за документом, що посвідчує особу, який вказав під час формування замовлення документа про освіту, або за ідентифікаційним кодом.

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Реєстрація вступника після профтеху

Вступник має ввести дані про диплом кваліфікованого робітника, ввівши його серію і номер.

Для додаткової ідентифікації треба вказати дані документа, що посвідчує особу, який вказали при формуванні замовлення документа про освіту, або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Що пам'ятати про внесення персональних даних

Після цих дій на електронну адресу вступників надійде лист для активації доступу до електронного кабінету. Його необхідно активувати протягом 15 хвилин. Опісля завантажити таку інформацію про себе:

контактний номер телефону (у форматі +380 – для України, або форматі тієї країни, де наразі перебуває вступник);

кольорову фотокартку вступника (3х4 сантиметри);

Фото потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG), а максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 мегабайт.

Зверніть увагу! Фото, завантажене в е-кабінет, заклади освіти використовуватимуть для випуску студентського квитка.

У блоці "Документи про освіту" будуть відображені серія, номер та дата видачі документа вступника. Тому вступник під час реєстрації має перевірити, чи правильні ці дані. Адже після подання першої заяви внести будь-які зміни до електронного кабінету вже неможливо.

Прийом заяв та документів від вступників триватиме з 5 липня до 22 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або творчого конкурсу та до 18:00 2 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі результатів НМТ/ЗНО.

Загалом особисті електронні кабінети вступників працюватимуть протягом усієї вступної кампанії, тобто до 31 жовтня 2024 року.