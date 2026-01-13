Можно ли для поступления в магистратуру использовать экзамены прошлых лет
Поступающие в магистратуру в этом году смогут использовать для поступления результаты экзаменов, полученные в предыдущие годы. В частности, предоставить результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ) за 2024 или 2025 годы или сдать экзамен в 2026 году.
Такое предложение есть в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН, рассказывает 24 Канал. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Что должны знать нынешние абитуриенты в магистратуру в этом году?
Для поступления в магистратуру можно будет использовать баллы единого профессионального вступительного испытания (ЕФВВ) 2025 или 2026 года.
Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе, участник ЕВИ должен преодолеть "пороговый балл", то есть набрать 5 тестовых баллов. Эта норма будет касаться и теста по иностранному языку, и теста общей учебной компетентности.
"Порог" единого профессионального вступительного испытания составит 35 тестовых баллов.
При этом некоторые льготные категории абитуриентов смогут поступить в магистратуру по результатам собеседования вместо ЕВЭ и профессионального экзамена вместо ЕФВВ.
Какие еще изменения предложило МОН?
На днях МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих:
- увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
- уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
- повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины;
- вузы должны обеспечить видеозапись вступительных испытаний;
- введение единого порога по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре;
- абитуриенты, которые за рубежом, смогут поступать в вузы по аналогам НМТ.