В Минздраве обеспокоены количеством желающих поступать в медицинские вузы

В Украине наблюдается нехватка абитуриентов, которые намерены поступать в медицинские учреждения высшего образования. Такую тенденцию заметили в прошлом году.

И это несмотря на увеличение количества бюджетных мест. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

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В Минздраве обеспокоены нехваткой желающих становиться медиками

Чиновник, в частности, комментировал ход реформы медицинской системы.

Мы увеличиваем количество мест по государственному заказу, но в этом году мы не заполнили на 100% всех этих мест,

– заявил Ляшко.

И добавил, что формирование человеческого капитала является приоритетом, поэтому сейчас вводят экспериментальный проект на базе Львовского медицинского университета по сочетанию клинической и практической базы.

В ходе эксперимента создадут новые подходы к формированию новых кафедр, чтобы студенты с первого курса имели доступ к пациенту.

Сначала уход, потом младший медицинский работник, сестринский, чтобы он все время был в процессе и развивался. И так мы будем мотивировать выпускников школ приходить в медицинские вузы,

– сообщил глава Минздрава.

Ранее мы информировали о том, что на развитие университетов в Украине выделили 200 миллионов долларов. Какие ЗВО получат средства и на что, читайте по ссылке.