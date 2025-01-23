В рамках совместного проекта на развитие университетов выделили $200 миллионов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Как финансируют модернизированные вузы

Основная цель проекта – повышение конкурентоспособности ЗВО через развитие лабораторий, учебно-исследовательской базы, а также усиление управленческой способности и обмена экспертизой для изучения международных практик.



Ключевые направления проекта:

$1,5 миллиона инвестиции в каждый университет, прошедший процедуру реорганизации через при/объединение (укрупнение);

$14,8 миллиона на поддержку госбюджета для достижения целевых показателей эффективности системы высшего образования;

поддержка вступительной кампании и экспертной способности.

Сейчас активно продолжается реализация первого направления – инвестиции по $1,5 миллиона в научно-учебное оборудование модернизированных университетов,

– отметили в МОН.

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Какие вузы получат новое оборудование

В 2024 году уже подали 46 заявок на пакеты оборудования для лабораторий в таких университетах:

Харьковский национальный университет имени Каразина, к которому присоединили Украинскую инженерно-педагогическую академию;

Одесский национальный университет имени Мечникова, к которому присоединили Одесский государственный экологический университет;

Украинский государственный университет науки и технологий, к которому присоединили Приднепровскую государственную академию физической культуры и спорта;

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, к которому присоединили Николаевский национальный университет имени Сухомлинского;

Национальный университет "Львовская политехника", к которому присоединили Украинскую академию книгопечатания;

Криворожский национальный университет, к которому присоединили Донецкий национальный торгово-экономический университет имени Туган-Барановского.

Национальный транспортный университет и Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого сейчас активно готовят свои предложения.

Поставляют оборудование уже в учебные заведения Одессы, Николаева и Днепра. Тендеры продолжаются.

Модернизация сети – это не только об укрупнении высших учебных заведений или об их слиянии, но и об инвестициях в качество образования. Сейчас сеть мы сократили на девять заведений и в каждом случае усиливаем конкурентоспособность укрупненных центров,

– отмечают в Минобразования Украины.

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Какие планы на 2025 год

В 2025 году начнется обучение примерно тысячи академических менеджеров среднего звена современным методам управления университетами. Планируют расширить охват ЗВО, что могут участвовать в проекте и продолжить финансирование проектов укрупнения.