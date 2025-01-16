Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство обороны Украины. В ведомстве назвали эти вузы.

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МОУ подало заявки о вступлении 7 вузов в сеть Европейского колледжа безопасности

Говорится о таких ЗВО:

Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;

Житомирский военный институт имени Королева;

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;

Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт";

Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Институт военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия".

Интеграция в сеть ESDC открывает новые уникальные возможности для нашей системы военного образования. Это позволит повысить уровень профессиональной подготовки специалистов в сфере безопасности и обороны по лучшим европейским практикам, а также усилит сотрудничество Украины с государствами-партнерами,

– заявил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Рассмотрят заявки на заседании Исполнительного ученого совета ESDC 18 – 19 февраля 2025 года в Брюсселе.