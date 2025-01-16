Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. У відомстві назвали ці виші.
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МОУ подало заявки про вступ 7 вишів до мережі Європейського коледжу безпеки
Мовиться про такі ЗВО:
Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
Житомирський військовий інститут імені Корольова;
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Інститут військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія".
Інтеграція до мережі ESDC відкриває нові унікальні можливості для нашої системи військової освіти. Це дозволить підвищити рівень професійної підготовки фахівців у сфері безпеки та оборони за найкращими європейськими практиками, а також посилить співпрацю України з державами-партнерами,
– заявив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Розглянуть заявки на засіданні Виконавчої вченої ради ESDC 18 – 19 лютого 2025 року в Брюсселі.
Що відомо про Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC)
ЗВО заснований у 2005 році задля надання освіти стратегічного рівня у сфері Спільної політики безпеки та оборони, а також розвитку європейської культури безпеки.
Коледж функціонує як мережа, що об'єднує цивільні та військові установи, академії, університети та інші організації, пов'язані з політикою безпеки та оборони в межах ЄС.