Про це інформує 24 Канал з посиланням на Освіта.ua Деталі розповіла координаторка напряму "Зміст освіти" Офісу впровадження НУШ Міністерства освіти і науки Катерина Молодик.

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Які зміни внесуть до Стандарту початкової освіти

Під час оновлення Держстандарту початкової освіти має відбутися увідповіднення його структури зі структурами стандартів, які погодили Державним стандартом базової середньої освіти (2020) та Державним стандартом профільної середньої освіти (2024).

Внесені зміни насамперед мають стати основою для створення модельних навчальних програм і підручників з навчальних предметів та інтегрованих курсів для 1 – 4 класів та іншого сучасного освітнього контенту. За цими програмами й підручниками навчатимуться учні початкових класів після оновлення стандарту.

У МОН створили робочу групу, яка має розробити пропозиції щодо відповідних змін. До її складу входять представники відомства, науковці і педагоги. Вони працюватимуть над переглядом формулювання мети початкової освіти в контексті мети повної загальної середньої освіти, уточненням формулювання ціннісних орієнтирів реалізації мети початкової освіти в контексті чинного законодавства, а також упорядкуванням вимог до обов'язкових результатів навчання тих, хто здобуває початкову освіту за всіма освітніми галузями відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти.

Також робоча група має опрацювати нову редакцію базового навчального плану та опис компетентнісного потенціалу й перелік базових знань для кожної освітньої галузі.

Результати роботи представлять Директорату шкільної освіти МОН до кінця березня.