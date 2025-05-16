На вступительные экзамены в магистратуру уже зарегистрировалось почти 50 тысяч человек

Более 49 тысяч человек уже зарегистрировались на вступительные экзамены в магистратуру. Они получили экзаменационные листки в приемных комиссиях ЗВО.

Желание сдавать ЕВИ в Украине намерены 46 917 человек, за рубежом – 1 826. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Продолжается регистрация на ЕВИ и ЕФВВ

Те, кто планирует поступать на специальности отраслей знаний A "Образование", B "Культура, искусство и гуманитарные науки", C "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения", D "Бизнес, администрирование и право" (кроме специальности D6 "Секретарское и офисное дело"), F "Информационные технологии" и на специальности G17 "Архитектура и градостроительство" (отрасль знаний G "Инженерия, производство и строительство"), І9 "Общественное здоровье", І10 "Социальная работа и консультирование", I11 "Детские и молодежные службы" (отрасль знаний І "Здравоохранение и социальное обеспечение"), J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг", J3 "Туризм и рекреация", J4 "Охрана труда" (отрасль знаний J "Транспорт и услуги"), К8 "Пожарная безопасность", К10 "Гражданская безопасность" (отрасль знаний К "Безопасность и оборона"), кроме ЕВИ, должны сдать еще и ЕФВВ.

Обратите внимание! Для желающих проходить ЕФВВ действует правило: нельзя выбирать более двух предметных тестов ЕФВВ. Если абитуриент / абитуриентка выбрал / выбрала два предметных теста ЕФВВ, тестирование по которым происходят одновременно во время основной сессии, – Украинский центр оценивания качества образования определит, какое из них он / она будет проходить во время основной сессии, а какое – во время дополнительной.