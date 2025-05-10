Когда поступающие в магистратуру и аспирантуру получат приглашение на экзамены

Регистрация для участия во вступительных испытаниях на магистерские и аспирантские программы продлится в Украине до 23 мая (включительно). Она началась 2 мая.

До 12 июня (включительно) зарегистрированные участники получат приглашения на своих информационных страницах "Кабинет участника вступительных испытаний". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой Украинский центр оценивания качества образования.

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Что должны знать поступающие в магистратуру и аспирантуру

Приемные комиссии высших учебных заведений будут осуществлять регистрацию в соответствии с Порядком организации и проведения вступительных испытаний для получения степени магистра / доктора философии, доктора искусства в 2025 году при условии личного присутствия абитуриента / абитуриентки или в дистанционном формате.

Для регистрации абитуриент / абитуриентка должна обратиться в приемную комиссию, предоставить сканированные копии регистрационных документов и заполнить заявление-анкету, в которой указать информацию, необходимую для оформления экзаменационного листа, в частности населенный пункт в Украине, в котором желает пройти испытания.

Для зарегистрированных абитуриентов / абитуриенток на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создадут информационную страницу "Кабинет участника вступительных испытаний", доступ к которой они будут осуществлять по номеру экзаменационного листа и РIN-коду, указанным в нем.