Вступительная кампания на бакалавриат в 2023 году: какие даты должны запомнить абитуриенты

В 2023 году вступительная кампания по получению степени бакалавра стартует 1 июля. В этот день открывается регистрация электронных кабинетов абитуриентов.

Эта вступительная кампания должна закончиться зачислением поступающих в ЗВО. О деталях поступления в 2023 году на бакалавриат и соответствующие сроки читайте дальше.

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Когда вступительная кампания на бакалавриат в 2023 году

Вступительная кампания состоит из нескольких этапов. У каждого есть определенные сроки. В частности, сроки формирования рейтинговых списков, приема документов, проведения конкурсов, вступительных экзаменов, собеседований, конкурсного отбора и зачисления.

Вступление на дневную форму обучения

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов стартует 1 июля 2023 года.

Медицинские осмотры и другие доконкурсные процедуры, предусмотренные особыми условиями конкурсного отбора по соответствующим конкурсным предложениям, будут продолжаться до дня, предшествующего дню завершения приема заявлений.

Прием заявлений и документов от поступающих начинается 19 июля.

Заканчивается регистрация заявлений поступающих в 18:00 час 31 июля.

Творческие конкурсы и собеседования

Для лиц, поступающих на основе индивидуального собеседования или творческих конкурсов, регистрация на участие в собеседованиях или конкурсах осуществляется:

для поступления в бюджет – с 3 июля по 18.00 10 июля;

для вступления на контракт – с 3 июля по 18.00 25 июля.

Творческие конкурсы состоятся в несколько потоков с 7 по 18 июля включительно для поступающих на бюджетные места по графику, утвержденному ЗВО. Для поступающих на контракт собеседования и творческие конкурсы будут продолжаться до 31 июля.

Механизмы регистрации участников творческих конкурсов, их организация и проведение проходит в соответствии с законодательством. В творческих конкурсах имеют право участвовать лица, получившие полное среднее образование или завершающие его получение в этом году. Они должны иметь соответствующий документ или справку из учебного заведения в качестве подтверждения.

Информацию о сроках приема заявлений и документов для участия в творческом конкурсе публикуют на официальном вебсайте ЗВО.

Требования к мотивационным письмам определены правилами приема учебного заведения и должны быть утверждены до 1 июня 2023 года.

Обнародование рейтинговых списков

Формирование рейтинговых списков поступающих и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных с уведомлением о получении или неполучении ими права учиться на бюджете осуществляется не позднее 5 августа.

Поступившие рекомендации должны выполнить требования к зачисление на бюджетные места до 18:00 8 августа.

Зачисление на обучение

Зачисление поступающих на обучение на бюджет будет продолжаться не позднее 10 августа.

Зачисление поступающих на обучение за льготные государственные кредиты и за средства физических и/или юридических лиц (контракт) будет происходить не позднее 30 августа 2023 года.

Перевод на вакантные бюджетные места происходит не позже 18 августа.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных для поступающих, вступающих на контракт на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения, осуществляется не ранее 9 августа.

Вступление на другие формы обучения

Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение по другим (кроме дневного) формам получения образования за средства государственного или регионального бюджета или целевые льготные государственные кредиты не отличаются от сроков приема документов на дневную форму обучения.

Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления в контракт определены правилами приема соответствующего ЗВО.

Учреждения в своих Правилах приема могут предусмотреть одну или несколько очередных сессий регистрации заявлений поступающих. При этом первая из них начинается не ранее 1 сентября.

Будут засчитывать абитуриентов не позднее чем через 15 дней после завершения очередной сессии приема заявлений и документов. В течение этого времени будет продолжаться конкурсный отбор – но не позже 30 ноября 2023 года.

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Вступление на основе младшего специалиста, профессионального младшего и младшего бакалавра

В 2023 году предусмотрен широкий конкурс при адресном размещении государственных мест для получения степеней бакалавра и младшего бакалавра.

Также в этом году не установлено разделение бюджетных мест между абитуриентами, окончившими школу, и теми, кто имеет образовательно-профессиональную степень профессионального младшего бакалавра. Они будут участвовать в общих широких конкурсах с использованием единообразного расчета конкурсного балла.

Общий список широких конкурсов определен Приложением 4 Порядка приема в заведения высшего образования.

Другие условия

Для тех категорий поступающих, для которых сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение не установлены, сроки определяют правила приема учебного заведения.

При этом зачисление (перевод) на обучение по государственному заказу заканчивается:

по государственному (региональному заказу) – не позднее 1 октября ;

; на контракт – не позже 30 ноября.

Работа электронных кабинетов абитуриентов заканчивается 30 ноября 2023 года.