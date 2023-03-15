Вступление-2023: назвали специальности, которым окажут особую поддержку

Минобразования согласовало перечень специальностей, которым будут оказывать особую поддержку во время вступительной кампании 2023 года. Их особенностью является то, что абитуриентов могут отнести на обучение по контракту без результатов экзаменов, в частности НМТ.

Так, в 2023 году в этот список включили 61 специальность. Их будет поддерживать государство.

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Какие специальности получат поддержку при вступлении в 2023 году

Поступить на контракт по окончании 11 класса школы или со степенью профессионального младшего бакалавра на эти специальности можно будет только по результатам собеседования или рассмотрения мотивационных писем в вузе.

Для поступления на контракт в магистратуру можно будет использовать результаты профессионального экзамена или рассмотрения мотивационных писем.

Для поступления на бюджет на эти специальности будут применять отраслевой коэффициент, равный 1,02.

Отраслевой коэффициент будут использовать для поддержки поступающих с приоритетным выбором (первая и вторая приоритетность) одной из специальностей, которым оказывается особая поддержка.

С перечнем специальностей, которым государство предоставит особую поддержку, можно ознакомиться

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Вступительная кампания – 2023: кратко