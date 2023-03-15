Вступление-2023: назвали специальности, которым окажут особую поддержку
Источник:osvita.ua
Минобразования согласовало перечень специальностей, которым будут оказывать особую поддержку во время вступительной кампании 2023 года. Их особенностью является то, что абитуриентов могут отнести на обучение по контракту без результатов экзаменов, в частности НМТ.
Так, в 2023 году в этот список включили 61 специальность. Их будет поддерживать государство.
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Какие специальности получат поддержку при вступлении в 2023 году
Поступить на контракт по окончании 11 класса школы или со степенью профессионального младшего бакалавра на эти специальности можно будет только по результатам собеседования или рассмотрения мотивационных писем в вузе.
Для поступления на контракт в магистратуру можно будет использовать результаты профессионального экзамена или рассмотрения мотивационных писем.
Для поступления на бюджет на эти специальности будут применять отраслевой коэффициент, равный 1,02.
Отраслевой коэффициент будут использовать для поддержки поступающих с приоритетным выбором (первая и вторая приоритетность) одной из специальностей, которым оказывается особая поддержка.С перечнем специальностей, которым государство предоставит особую поддержку, можно ознакомиться по ссылке.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.