В МОН сделали заявление об уменьшении количества заданий на НМТ и проходных баллов для поступления
- Заместитель министра образования Надежда Кузьмичева отметила, что снижение проходных баллов на НМТ является опасным, поскольку это может негативно повлиять на уровень готовности студентов к обучению.
- Модель проведения УМТ предусматривает основные и дополнительные сессии для форс-мажорных ситуаций.
Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала, не планировали ли уменьшить количество заданий на НМТ и проходные баллы для поступления в вузы. В частности, учитывая тяжелую зиму.
И подчеркнула, что важно разделять организационную составляющую и цель НМТ. Об этом Кузьмичева рассказала в интервью УП.
Планировали ли изменения относительно НМТ?
Цель НМТ – это поступление в вуз, напомнила чиновница. И добавила, что игра с проходным баллом – очень опасна. Может показаться, что на определенном этапе это благо для ребенка, но на самом деле – отложенное негативное влияние на абитуриента.
Пониженный проходной балл означает более низкий уровень готовности ребенка к освоению программ, предусмотренных конкретной специальностью. В лучшем случае это скажется на успеваемости студента, а в худшем – он через семестр или год обучения просто уйдет из университета, потому что его уровень не совпадает с ожиданиями вуза,
– уточнила она.
Поэтому снижение проходного балла для поступающих не должно зависеть от обстоятельств. При этом следует наверстывать образовательные потери.
Ведь главная задача НМТ – обеспечение равного доступа и сохранения качества образования, а не возможность пересмотра стандартов или проходных баллов,
– заявила Кузьмичева.
Думали ли о переносе дат НМТ из-за блэкаутов?
Чиновница напомнила, что модель проведения УМТ содержит основные и дополнительные сессии. Последние предусмотрены для форс-мажорных ситуаций. Если кому-то не удастся сдать тестирование в рамках основной сессии, он сможет это сделать в рамках дополнительной.
Если этого будет так же недостаточно, я убеждена, что этот вопрос будет активно мониториться с мая, и соответствующие управленческие решения могут быть приняты с акцентом на создание условий для детей,
– резюмировала она.
К слову, директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала "Освитории", что в этом году незначительные изменения произошли в тестах по физике и химии. По физике – добавили 2 задания с выбором одного правильного ответа.
Как будет происходить НМТ-2026?
В этом году участники НМТ будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Тестирование будет происходить в течение одного дня в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты НМТ в 2026 году вносить не будут.