Вступление в колледжи 2023: как происходит рейтинговый отбор поступающих

В Украине продолжается вступительная кампания в колледжи в 2023 году. Предоставляют документы выпускники как 9, так и 11 классов.

Вступление в колледж регламентирует Порядок приема. Вступление в 2023 году в учреждения профессионального высшего образования будет происходить в соответствии с местом в рейтинговом списке поступающих – то есть списке абитуриентов по очередности зачисления на обучение на конкурсное предложение.

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Каковы правила формирования рейтингового списка

Рейтинговый список абитуриентов формируют по категориям в такой последовательности:

поступающие, имеющие право на зачисление по результатам положительной оценки собеседования или творческого конкурса на места государственного или регионального заказа;

поступающие, имеющие право на зачисление на общих условиях.

Список поступающих упорядочивают в пределах каждой указанной категории:

по конкурсному баллу (от большего к меньшему) при отборе по результатам творческого конкурса или собеседования;

по результатам рассмотрения мотивационных писем – в других случаях.

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Какие данные указывают в рейтинговом списке

В рейтинговом списке поступающих отмечают:

фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего;

конкурсный балл поступающего;

признак оснований для зачисления по результатам положительной оценки собеседования или творческого конкурса на места государственного или регионального заказа;

образовательно-профессиональная степень, специальность, название конкурсного предложения, форма получения образования.

Фамилии абитуриентов, местом проживания которых является временно оккупированная территория, территория населенных пунктов на линии столкновения (не зарегистрированные как внутренне перемещенные лица) или переселившиеся из нее после 1 января 2023 года, подлежат шифрованию во всех информационных системах.

Когда опубликуют рейтинговый список и зачисление на обучение

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Рейтинговые списки формирует приемная комиссия по ЕГЭБО. Их также обнародуют в полном объеме на сайте колледжа.

Списки абитуриентов по каждому конкурсному предложению с указанием рекомендованных к зачислению формируют на основе конкурсного балла или рассмотрения мотивационных писем с уведомлением о получении или неполучении ими рекомендации по соответствующему источнику финансирования обнародуют не позднее 12:00 11 августа.

Поступающие, получившие рекомендации к зачислению, должны выполнить требования для зачисления на места государственного или регионального заказа до 12:00 18 августа.

Зачисление поступающих происходит:

на бюджет – не позднее 18:00 19 августа;

на контракт – не позднее 31 августа;

дополнительный набор – не позднее 30 ноября.

Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению в бюджет по каждому конкурсному предложению, формируются приемной комиссией по данным ЕГЭБО и утверждаются решением приемной комиссии, обнародуются на информационных стендах приемных комиссий и на сайте заведения.

Списки рекомендованных к зачислению обновляются после выполнения/невыполнения поступающими требований для зачисления на обучение с учетом их очередности в рейтинговом списке.

Решение приемной комиссии о рекомендации к зачислению размещается на сайте учебного заведения, а также отображается в кабинете поступающего в ЕГЕБО (при наличии).

Рекомендуемым к зачислению поступающим посылают сообщения по электронной почте или информируют по телефону.