Вступление в вузы на контракт в 2023 году: каковы правила, сроки, особенности и баллы

В 2023 году абитуриенты могут поступать в вузы Украины на контрактную форму обучения по результатам НМТ или творческого конкурса в самом ЗВО. Также на основе мотивационных писем или индивидуальных собеседований в зависимости от специальности.

Все же результаты собеседования или рассмотрения мотивационных писем используют для конкурсного отбора поступающих на контракт по специальностям, которым предоставили особое государственную поддержку. Что вообще должны знать поступающие о зачислении на контракт, читайте дальше.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Каковы в 2023 году особенности подачи заявлений

При подаче заявлений на открытые и фиксированные конкурсные предложения поступающие обязательно указывают один из следующих вариантов:

"Претендую на участие в конкурсе на место государственного или регионального заказа и на участие в конкурсе на места за средства физических и/или юридических лиц в случае неполучения рекомендации по этому конкурсному предложению по государственному или региональному заказу";

"Претендую на участие в конкурсе исключительно на места за средства физических и/или юридических лиц, уведомленный о невозможности перевода в рамках вступительной кампании на места государственного или регионального заказа".

При подаче заявлений на небюджетное конкурсное предложение поступающих предупреждают о невозможности перевода в рамках вступительной кампании на места государственного или регионального заказа. Соответственно в заявлениях следует отметить:

"Претендую на участие в конкурсе исключительно на места за средства физических и/или юридических лиц, уведомленный о невозможности перевода в рамках вступительной кампании на места государственного или регионального заказа".

Какой конкурсный бал для поступления

Конкурсный балл для вступления на контракт на основе полного общего среднего образования или степени младшего бакалавра вузы определяют самостоятельно.

Но он не может быть менее 120 баллов для таких специальностей как "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Фармация, промышленная фармация".

Для специальностей "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", области знаний "Здравоохранение" конкурсный балл для поступления не может быть менее 150 баллов.

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Какие сроки вступительной кампании

Регистрация заявлений на участие в собеседованиях и творческих конкурсах для вступления исключительно на контракт осуществляется до 18.00 25 июля 2023 года.

Собеседования и творческие конкурсы для таких абитуриентов проходят до 31 июля.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародованию списка рекомендованных к зачислению на контракт на открытые и фиксированные конкурсные предложения не ранее 9 августа.

Зачисление поступающих-контрактников происходит не позднее 30 августа.

Предусмотрен ли перевод на бюджетные места

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Поступающие, зачисленные на контракт, при определенных условиях могут перевести на свободные бюджетные места.

Перевод на вакантные места государственного, регионального заказа лиц, зачисленных на обучение по контракту, происходит не позднее 18 августа.