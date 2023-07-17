Все ж результати співбесіди або розгляду мотиваційних листів використовують для конкурсного відбору вступників на контракт зі спеціальностей, яким надали особливу державну підтримку. Що загалом мають знати вступники про зарахування на контракт, читайте далі.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Якими у 2023 році є особливості подання заяв

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

"Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням";

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення".

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступників попереджають про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення. Відповідно в заявах треба зазначити:

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення".

Який конкурсний бал для вступу

Конкурсний бал для вступу на контракт на основі повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра виші визначають самостійно.

Але він не може бути меншим ніж 120 балів для таких спеціальностей як "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Фармація, промислова фармація".

Для спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", галузі знань "Охорона здоров'я" конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 150 балів.

Дивіться також Як і коли реєструватися на творчі конкурси і співбесіди у 2023 році

Які строки вступної кампанії

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах для вступу виключно на контракт здійснюється до 18:00 25 липня 2023 року.

Співбесіди та творчі конкурси для таких абітурієнтів тривають до 31 липня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування на контракт на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції здійснюють не раніше 9 серпня.

Зарахування вступників-контрактників відбувається не пізніше ніж 30 серпня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Чи передбачене переведення на бюджетні місця

Вступників, зарахованих на контракт, за певних умов можуть перевести на вільні бюджетні місця.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбувається не пізніше 18 серпня.