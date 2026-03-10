Чтобы не "пролететь" мимо вуза: как будут определять результаты НМТ для поступления

Чтобы иметь возможность в этом году поступать в вуз в Украине, надо набрать проходной балл по каждому из предметов НМТ. Знания участников, как и в прошлом году, будут проверять на тестировании по четырем предметам.

Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, как будут определять результаты НМТ для поступления.

Какой минимальный балл надо набрать?

Вакуленко сообщила, что в 2026 году для участия в конкурсном отборе надо набрать на НМТ не менее 15% от максимального количества тестовых баллов почти по всем предметам.

Кроме украинского языка и истории Украины, где нужно набрать на 1 балл больше 15% максимального количества тестовых баллов,

– уточнила она.

И добавила, что то, какой именно четвертый предмет для сдачи выбрал тот или иной абитуриент, повлияет на потенциальные результаты для поступления в вуз.

Как будут определять результаты для поступления?

По словам руководительницы Центра, тестовые баллы, которые можно получить за выполнение тестов НМТ, будут переводить для поступления по шкале 100 – 200 в конкурсный балл.

Так будут рассчитывать результат для поступления, независимо от того, какой предмет и какое количество заданий имел тот или иной тест,

– уточнила она.

И добавила, что для того, чтобы выбрать четвертый предмет, обязательно нужно ознакомиться с Порядком приема на обучение в вузах. В документе, в приложении 9, есть соответствующие таблицы коэффициентов, которые применят к оценкам предметов НМТ. Они, вероятнее всего, не изменятся.

Общая идея – максимально высокое значение четвертого предмета, который соответствует содержанию подготовки поступающего в дальнейшем,

– отметила Вакуленко.

Если абитуриент поступает на специальности инженерного направления, то, по ее словам, максимальный вес будут приобретать результаты по физике. Хотя сдавать можно любой четвертый предмет.

Абитуриентам она также советует стоит проанализировать значение коэффициентов и определить свои шансы на получение результатов.



