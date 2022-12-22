Шкарлетт заявил, что профобразования ждут фундаментальные изменения

Глава Минобразования Сергей Шкарлет анонсировал приоритеты в сфере профтехобразования. Так, учебным заведениям хотят предоставить автономию, разрабатывают новую модель финансирования, а также позаботятся о цифровизации.

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Профтехобразование ждет модернизация

В МОН уже согласовали концепцию, разработанную в соответствии с Планом восстановления Украины. Она предусматривает три приоритета в дальнейшей реформе профобразования:

модернизацию содержания образования;

улучшение способности заведений;

"умное восстановление".

По словам министра, эти изменения имеют целью помочь системе профобразования лучше реагировать на потребности рынка труда и украинской экономики. При этом в Украине будет создана новая современная сеть профтехов.

Также Шкарлетт подчеркнул, что модернизация содержания образования предполагает усовершенствование национальной системы квалификаций, независимое оценивание и диджилизацию сферы.

А "Умное восстановление" имеет целью восстановить заведения профобразования и подготовить профессиональных рабочих.

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