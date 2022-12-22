Шкарлетт заявил, что профобразования ждут фундаментальные изменения
Источник:МОН
Сферу профессионального образования в Украине ждут фундаментальные изменения. В частности, модернизация.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет анонсировал приоритеты в сфере профтехобразования. Так, учебным заведениям хотят предоставить автономию, разрабатывают новую модель финансирования, а также позаботятся о цифровизации.
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Профтехобразование ждет модернизация
В МОН уже согласовали концепцию, разработанную в соответствии с Планом восстановления Украины. Она предусматривает три приоритета в дальнейшей реформе профобразования:
модернизацию содержания образования;
улучшение способности заведений;
"умное восстановление".
По словам министра, эти изменения имеют целью помочь системе профобразования лучше реагировать на потребности рынка труда и украинской экономики. При этом в Украине будет создана новая современная сеть профтехов.
Также Шкарлетт подчеркнул, что модернизация содержания образования предполагает усовершенствование национальной системы квалификаций, независимое оценивание и диджилизацию сферы.
А "Умное восстановление" имеет целью восстановить заведения профобразования и подготовить профессиональных рабочих.
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В десять самых популярных профессий в 2022 году вошли:
Около 100 тысяч человек в 2022 году решили получать образование в профтехах.
- повар, кондитер;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств, водитель автотранспортных средств;
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств, электрогазосварщик;
- парикмахер (парикмахер-модельер);
- портной, закройщик;
- отделатель строительный;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электрогазосварщик;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
- штукатур, облицовщик-плиточник.