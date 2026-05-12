МОН неожиданно изменило дату выборов ректора КНУ Шевченко

МОН Украины неожиданно изменило дату выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Теперь главу вуза будут выбирать 27 октября.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Глава ведомства уже подписал соответствующий указ.

Смотрите также Бугров хочет снова стать ректором КНУ: имеет ли право

Почему изменили дату выборов в КНУ?

В МОН говорят, что такое решение приняли после официального обращения организационного комитета по проведению выборов ректора КНУ. В вузе накануне проанализировали промежуточные результаты до выборов. В ЗВО отмечают, что есть немало вопросов, которые нужно урегулировать. В частности, доработать нормативные акты вуза, улучшить материально-техническую подготовку и тому подобное.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

В МОН отмечают, что нужно гарантировать доверие к результату выборов. В частности провести их в соответствии с законодательством, чтобы не было потом обжалований результатов. Поэтому вуз обратился к образовательному ведомству с просьбой о переносе даты выборов руководителя ЗВО. Также отметили, что подали и обращение Студенческого парламента вуза.

В ведомстве Лисового говорят, что перенос даты выборов имеет процедурный характер.

Смотрите также В КНУ Шевченко приняли важное решение по использованию телеграммы

Что известно о предыдущем ректоре КНУ?

Еще недавно КНУ имени Тараса Шевченко возглавлял Владимир Бугров. Но его уволили с должности 29 апреля. В МОН отметили, что у Бугрова завершился соответствующий контракт, который заключили еще в 2021 году.

МОН Украины также ранее назначило выборы ректора КНУ Шевченко на 27 мая 2026 года. Также назначили и.о. ректора, который до выборов в вузе должен им управлять.

Обратите внимание! 24 Канал рассказывал, какие ректоры дольше всего занимали должность главы вуза.

Между тем новым главой киевского ЗВО стал Валерий Копейка. Он был директором Учебно-научного института международных отношений.

Планировал ли экс-ректор идти на выборы?

Владимир Бугров рассказал "УП. Жизнь", что намерен участвовать в выборах на должность ректора КНУ. Даже несмотря на признание виновным по делу о недостоверном декларировании. 27 февраля Шевченковский райсуд Киева оштрафовал его на 17 тысяч гривен. Он не внес в свою декларацию Volkswagen Golf 2015 года.

Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что соответствующую возможность его участия в выборах дополнительно изучают. Решение обещали озвучить позже.

Смотрите также МОН назначило нового главу КНУ имени Шевченко

Допустят ли Бугрова к выборам?

Сегодня стало известно, что Бугрову не позволят баллотироваться на должность ректора КНУ. Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на ответ МОН Украины. В ведомстве ссылаются на законодательство. В частности, на то, что возглавлять вуз не может человек, которого оштрафовали за коррупционное правонарушение. Ограничение действует год после вступления в силу решения суда.

Важно 24 Канал подробно рассказал, сколько лет находился на должности Владимир Бугров и чем запомнился как глава КНУ.

В МОН добавили, что также обращались в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и Институт государства и права имени Корецкого НАН Украины. Там подтвердили такое решение.

Бугров сообщил, что не знал о результатах проверки МОН. Говорит, что его юристы будут предлагать варианты действий.

Также мы рассказывали, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко является одним из ведущих вузов Украины.