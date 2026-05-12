МОН неожиданно изменило дату выборов ректора КНУ Шевченко

12 мая, 11:59
Мария Волошин
МОН Украины неожиданно изменило дату выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Теперь главу вуза будут выбирать 27 октября.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Глава ведомства уже подписал соответствующий указ.

Почему изменили дату выборов в КНУ?

В МОН говорят, что такое решение приняли после официального обращения организационного комитета по проведению выборов ректора КНУ. В вузе накануне проанализировали промежуточные результаты до выборов. В ЗВО отмечают, что есть немало вопросов, которые нужно урегулировать. В частности, доработать нормативные акты вуза, улучшить материально-техническую подготовку и тому подобное.

В МОН отмечают, что нужно гарантировать доверие к результату выборов. В частности провести их в соответствии с законодательством, чтобы не было потом обжалований результатов. Поэтому вуз обратился к образовательному ведомству с просьбой о переносе даты выборов руководителя ЗВО. Также отметили, что подали и обращение Студенческого парламента вуза.

В ведомстве Лисового говорят, что перенос даты выборов имеет процедурный характер.

Что известно о предыдущем ректоре КНУ?

Еще недавно КНУ имени Тараса Шевченко возглавлял Владимир Бугров. Но его уволили с должности 29 апреля. В МОН отметили, что у Бугрова завершился соответствующий контракт, который заключили еще в 2021 году.

МОН Украины также ранее назначило выборы ректора КНУ Шевченко на 27 мая 2026 года. Также назначили и.о. ректора, который до выборов в вузе должен им управлять.

Между тем новым главой киевского ЗВО стал Валерий Копейка. Он был директором Учебно-научного института международных отношений.

Планировал ли экс-ректор идти на выборы?

Владимир Бугров рассказал "УП. Жизнь", что намерен участвовать в выборах на должность ректора КНУ. Даже несмотря на признание виновным по делу о недостоверном декларировании. 27 февраля Шевченковский райсуд Киева оштрафовал его на 17 тысяч гривен. Он не внес в свою декларацию Volkswagen Golf 2015 года.

Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что соответствующую возможность его участия в выборах дополнительно изучают. Решение обещали озвучить позже.

Допустят ли Бугрова к выборам?

Сегодня стало известно, что Бугрову не позволят баллотироваться на должность ректора КНУ. Об этом пишет "Бабель" со ссылкой на ответ МОН Украины. В ведомстве ссылаются на законодательство. В частности, на то, что возглавлять вуз не может человек, которого оштрафовали за коррупционное правонарушение. Ограничение действует год после вступления в силу решения суда.

В МОН добавили, что также обращались в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и Институт государства и права имени Корецкого НАН Украины. Там подтвердили такое решение.

Бугров сообщил, что не знал о результатах проверки МОН. Говорит, что его юристы будут предлагать варианты действий.

