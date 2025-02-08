На должность ректора Львовской политехники претендуют восемь кандидатов: список

12 марта в Национальном университете "Львовская политехника" состоятся выборы нового ректора. На эту должность претендуют восемь кандидатов.

Действующий ректор – 79-летний Юрий Бобало – занимает эту должность с 2007 года. На еще один срок баллотироваться ему запрещает законодательство, отмечает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Кто является кандидатом на должность ректора Львовской политехники

На сайте университета обнародовали документ, подписанный заместителем министра образования и науки Украины Михаилом Винницким. Там утверждены фамилии кандидатов на должность ректора.

Березко Александр Леонидович – самый молодой кандидат – 40-летний доцент кафедры социальных коммуникаций и информационной деятельности Львовской политехники, бывший председатель Совета молодых ученых Львовской политехники. Александр Березко преподает предмет "Мультимедийное обеспечение информационной деятельности" и руководит отделом поддержки и развития веб-сервисов ЦИЗ университета. В 2022 году Березко избрали президентом Европейского совета аспирантов и молодых исследователей (Eurodoc).



Александр Березко / фото из Facebook

Блихарский Зиновий Ярославович – 63-летний заместитель директора Института строительства и инженерных систем, по специальности – инженер-строитель, профессор кафедры строительных конструкций и мостов. В 2007 году возглавил Институт строительства и инженерных систем. Сейчас работает заместителем директора по научно-педагогической работе. В научных исследованиях занимается изучением железобетонных конструкций с внешним армированием, в частности специальными конструкциями атомных электростанций.

Кроме преподавательской и научной деятельности, зарегистрирован как ФЛП, основная специфика которого – исследования и экспериментальные разработки в сфере других естественных и технических наук, а также деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, архитектуры, техническое консультирование в этих сферах, строительство жилых и нежилых зданий. В 2007 году получил Государственную премию Украины в области архитектуры за реставрацию памятника архитектуры ХIV-XVIII века жилого дома №2 на площади Рынок (дворец Бандинелли).



Зиновий Блихарский / фото из Facebook

Дидык Андрей Николаевич – 48-летний доктор экономических наук, профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности Института экономики и менеджмента. Окончил политехнику по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности" и Университет природопользования "Геодезия, картография и землеустройство". В прошлом работал на руководящих должностях Госкомзема в Ровенской и Львовской области и ДФС во Львовской области. Возглавлял Департамент государственной регистрации прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы Украины. С 2018 по 23 апреля 2024 года был членом Счетной палаты Украины. Также преподает во Львовском университете бизнеса и права.



Андрей Дидык / Википедия

Матвейкив Олег Михайлович – 59-летний первый проректор Львовской политехники, доктор технических наук, профессор кафедры систем автоматизированного проектирования Института компьютерных наук и информационных технологий. По образованию – радиотехник, работал на "Электроне". Аспирантуру окончил в 1990-х в Санкт-Петербургском электротехническом университете. С 1994 года работает на кафедре. В 2017 Олега Матвийкива назначили проректором по научно-педагогической работе и международным связям, а с 2019 года он первый проректор НУ "Львовская политехника".

Также Олег Матвийкив зарегистрирован как ФЛП, который предоставляет услуги компьютерного программирования. В самой свежей декларации, поданной в 2024 году, задекларировал 400 тысяч гривен дохода от предпринимательской деятельности.



Олег Матвейкив / фото Львовской политехники

Подольчак Назар Юрьевич – 47-летний доктор экономических наук, профессор, заведующий созданной им кафедры административного и финансового менеджмента Института администрирования, государственного управления и профессионального развития Львовской политехники. Возглавляет Tech StartUp School и Научный парк Львовской политехники SID CITY. Стажировался в Великобритании, США, Польше. Второе образование – международное право в ЛНУ имени Франко.

Назар Подольчак официально заявил в Facebook о своем намерении баллотироваться, отметив, что видит будущее политехники "как инновационное, открытое и конкурентоспособное заведение, где каждый студент, преподаватель и ученый имеет все возможности для развития. С командой единомышленников мы разработали и стремимся реализовать Программу, которая открыта для диалога". Также он обнародовал собственную стратегию развития университета.



Назар Подольчак / фото с Facebook

Рашкевич Юрий Михайлович – 69-летний доктор технических наук, профессор кафедры информационных технологий издательского дела Института компьютерных наук и информационных технологий. В прошлом – проректор Львовской политехники (1991 – 2017) и заместитель министра образования (2017 – 2019).

Согласно декларации, основное место работы Юрия Рашкевича – Национальное агентство квалификаций. Также он работает в ЛНУ имени Ивана Франко и представительстве Института международного образования в Украине.



Юрий Рашкевич / фото Львовской политехники

Симак Дмитрий Михайлович – 43-летний доктор технических наук, химик-технолог. В 2009 – 2016 годах работал ассистентом кафедры химической инженерии Львовской политехники. В 2016 году полгода исполнял обязанности ректора Ровенского областного института последипломного педагогического образования. Дважды неудачно баллотировался в ВРУ (2012 и 2014). Сейчас является депутатом Бурштынского городского совета, фракция "Удар". На сайте горсовета указано, что он работает профессором кафедры гражданской безопасности и химической инженерии Львовской политехники. Однако после публикации материала Дмитрий Симак уточнил ZAXID.NET, что не работает в политехнике с 2023 года. В декларации за 2023 год указано основное место работы Львовский университет бизнеса и права, однако наибольшую прибыль получил от предпринимательской деятельности (розничная торговля).



Дмитрий Симак / фото Бурштынского горсовета

Шаховская Наталья Богдановна – 46-летняя доктор технических наук, основательница кафедры систем искусственного интеллекта и директор Института компьютерных наук и информационных технологий. Также работает гостевым профессором в учреждениях высшего образования Польши. Наталья Шаховская входит в топ самых цитируемых ученых мира. Вместе с Назаром Подольчаком является соучредителями ОО Tech Start Up School. На выборах 2015 года баллотировалась в городской совет от "Самопомощи".

Наталья Шаховская обнародовала в Facebook собственную инновационную программу развития Львовской политехники.



Наталья Шаховская / фото из Facebook