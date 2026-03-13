В 20 вузах Украины в этом году сменят ректоров
С января 2025 года до 10 марта 2026 года в 24 вузах Украины, которые подчинены Министерству образования и науки, выбрали новых ректоров. Еще в 18 университетах продолжаются выборы.
А в течение этого года выборы состоятся в 20 вузах. Об этом рассказал заместитель главы МОН Николай Трофименко "Вчися.Медиа".
Смотрите также "Год жизни тратят в школе": в высшем образовании произойдут серьезные изменения
Что известно о выборах в вузах?
По результатам выборов в 21 вуз:
10 человек впервые возглавили ЗВО;
6 ректоров/ок переизбрали на второй срок;
5 руководителей назначили или избрали после перерыва, исполнения обязанностей или перехода из другого учебного заведения.
Еще трех руководителей назначили через наблюдательные советы в Киевском авиационном институте, Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника и Запорожском национальном университете.
По состоянию на 10 марта 36 вузов имеют и.о. руководителей. Это в основном релокированные университеты, ЗВО в процессе реорганизации или те, расположенные в прифронтовых регионах, где полноценные выборы пока невозможны, объяснил Трофименко.
В течение последних пять лет не было случаев досрочного расторжения контрактов с ректорами.
Интересно! Мы рассказывали, какие ректоры дольше всего занимали должность главы вуза.
Кто занимает должности ректоров вузов?
Среди новоизбранных руководителей вузов за вышеупомянутое время – 7 женщин и 17 мужчин. Часть еще проходит проверки перед окончательным назначением.
Что интересно, 10 руководителей – моложе 50 лет, 9 – старше 50 лет, 4 – старше 60 лет и 1 – старше 70 лет.
Трофименко также отметил, что продолжается процесс модернизации сети вузов.
К слову, Поплавский – больше не президент Университета культуры.
Смотрите также 57 вузов Украины оказались в популярном европейском рейтинге: кто лидер
Как продолжается объединение вузов в Украине?
- В нашем государстве продолжается модернизация сети вузов.
- МОН мотивирует такие объединения и отмечает, что ЗВО после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
- Говорится только о тех ЗВО, которые есть в сфере управления МОН. Таких есть около 120.
- Для наведения порядка в этой сети разрабатывают соответствующий законопроект.
- В сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 вузов.
- В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.
- Сейчас объединяют два крупнейших вуза Закарпатья: Ужгородский национальный университет и Мукачевский государственный университет, сообщил в телеграмм-канале сообщил журналист Виталий Глагола.