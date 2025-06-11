"Выезжают за границу не только 17-летние парни, но и девушки": омбудсмен о причинах и последствиях

В Украине сейчас наблюдают ситуацию, когда в 10 – 11 классах начинает учиться одно количество детей, а заканчивает классы совсем другое. Ученики не бросают свои школы, но переходят на дистанционное обучение.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление образовательного омбудсмена Надежды Лещик "РБК-Украина". Поэтому статистика может не соответствовать реальной ситуации.

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Какова ситуация с выездом старшеклассников из страны

Омбудсмен говорит: на уровне государства надо выработать одну стратегию.

Это наша молодежь, она выезжает, а это наше будущее. Необходимо держать связь с родителями, с учениками, разъяснять им,

– считает она.

Лещик также сообщила, что, по статистике, в этом году на НМТ зарегистрировалось 312 490 человек. Это на 18% меньше чем в прошлом году.

20 071 ребенок сдает тест за рубежом. Большинство стран, куда едет наша молодежь, не требует теста НМТ,

– уточнила она.

И добавила, что в основном решение о выезде ребенка принимают родители.

Я говорила с родителями, и они обращали внимание на неоднозначность заявлений о мобилизации с 18-летнего возраста. Но выезжают за границу не только 17-летние парни, но и девушки,

– подчеркнула обмудсмен.

Она также отметила, что этому может "способствовать" также и повышение цен на высшее образование в Украине.

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Чем опасна такая тенденция

Лещик акцентировала: государство, которое не имеет молодежи, может исчезнуть. Молодежь – это наше будущее. Это те люди, которые будут дальше управлять государством, будут дальше его развивать, развивать, восстанавливать.

Я читала одно из исследований по демографии – картина там неутешительная: и по количеству населения, и по развитию будущего. Уже звучат призывы, что надо по трое детей в семьях. Но сейчас иметь ребенка – это роскошь, потому что надо вкладывать очень много средств и усилий, чтобы ребенка воспитать и обеспечить необходимым,

– отметила омбудсмен.

При этом она надеется, что война в Украине завершится и молодежь вернется на Родину.