Часто родители вывозят детей едва ли не принудительно. Об этом 24 Каналу рассказал начальник отдела профессионального образования департамента образования и культуры Львовского городского совета Богдан Иванусь, добавив, что очень важна правильная коммуникация.

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Как мотивируют молодежь оставаться в Украине

"Это очень болезненный вопрос для всех как в системе образования, так и в целом в государственной политике. Ведь трудно убедить родителей ребят, которым исполнится 18 лет, не вывозить своих детей за границу", – заметил Богдан Иванусь.

Важно общаться с родителями, убеждать их дать возможность своим детям остаться учиться, работать и развиваться в Украине. Если мы говорим именно о профессиональном образовании, то в этой сфере есть много стереотипов. Их сейчас пытаются разрушить.

Мы хотим показать, что после завершения профтехобразования ребенок имеет еще много вариантов для развития. Один из них – это дальнейшее обучение в университете, научное развитие, работа на критически важных предприятиях,

– добавил Богдан Иванусь.

Также не стоит забывать, что выпускникам учреждений профессионально-технического образования после окончания обучения будет по 18 – 19 лет. Даже с точки зрения мобилизационного ресурса, это продуктивный возраст именно для работы по специальности.

Еще один из способов мотивации молодежи оставаться в Украине – создание социальных предприятий, небольших бизнес-компаний. В дальнейшем это позволит им самостоятельно реализовываться, понимать свою важность в развитии Украины.

К слову, в Министерство образования и науки сообщили, что за границу выезжает молодежь в возрасте 16 – 17 лет. В то же время 18 – 19-летние украинцы чаще возвращаются домой. Также более 20 тысяч человек зарегистрировались на НМТ за рубежом. Это подтверждает интерес молодежи к украинскому образованию.