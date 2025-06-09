Часто батьки вивозять дітей чи не примусово. Про це 24 Каналу розповів начальник відділу професійної освіти департаменту освіти та культури Львівської міської ради Богдан Іванусь, додавши, що дуже важливим є правильна комунікація.

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Як мотивують молодь залишатися в Україні

"Це дуже болюче питання для всіх як у системі освіти, так і загалом у державній політиці. Адже важко переконати батьків хлопців, яким виповниться 18 років, не вивозити своїх дітей за кордон", – зауважив Богдан Іванусь.

Важливо спілкуватися з батьками, переконувати їх дати можливість своїм дітям залишитися навчатися, працювати та розвиватися в Україні. Якщо ми говоримо саме про професійну освіту, то в цій сфері є багато стереотипів. Їх зараз намагаються зруйнувати.

Ми хочемо показати, що після завершення профтехосвіти дитина має ще багато варіантів для розвитку. Один з них – це подальше навчання в університеті, науковий розвиток, робота на критично важливих підприємствах,

– додав Богдан Іванусь.

Також не варто забувати, що випускникам закладів професійно-технічної освіти після закінчення навчання буде по 18 – 19 років. Навіть з погляду мобілізаційного ресурсу, це продуктивний вік саме для роботи за фахом.

Ще один зі способів мотивації молоді залишатися в Україні – створення соціальних підприємств, невеликих бізнес-компаній. Надалі це дозволить їм самостійно реалізовуватися, розуміти свою важливість у розвитку України.

До слова, у Міністерство освіти та науки повідомили, що за кордон виїжджає молодь віком 16 – 17 років. Водночас 18 – 19-річні українці частіше повертаються додому. Також понад 20 тисяч людей зареєструвалися на НМТ за кордоном. Це підтверджує інтерес молоді до української освіти.