Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького "Телеграфу". Також він розповів про статистику результатів реєстрації на НМТ.

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Посадовець каже, що торік трохи більш ніж 20 тисяч осіб зареєструвалося на НМТ за кордоном. Цьогоріч – цифра схожа. Тобто, за словами заступника міністра, людина фізично перебуває за межами України, але має бажання вступити до українського вишу.

Я на цьому наголошую, тому що НМТ не потрібен для вступу до польського, чеського, німецького, італійського, французького, британського чи американського університету. Там свої вступні іспити, і потрібен лише атестат. А атестати вони всі мають. А от для вступу в український заклад потрібен саме НМТ,

– зазначив Винницький.

І додав, що за кордоном у 2025 році НМТ можна скласти у 55 містах 34 країн.

І те, що ця цифра стабільно тримається на рівні 20 тисяч, це насправді добре. Тому що це означає, що ці учні, перебуваючи за кордоном, усе ж таки обирають українські заклади освіти і вступають саме сюди,

– вважає посадовець.

На його думку, це показник якості української освіти. Адже молодь має базу для порівняння і вибір. Українці проживають у Польщі, Німеччині, Італії, але обирають можливості в Україні. Посадовець наголошує: це дуже позитивна тенденція.

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Так, є досить велика кількість людей, які виїжджають за кордон, але вона врівноважується значною кількістю тих, хто повертається,

– резюмував він.

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