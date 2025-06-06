Відповідно, кошти на стипендії також перерозподілять. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів у коментарі 24 Каналу, коли й на які зміни варто очікувати студентам.

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Чи підвищать стипендії студентам

Посадовець каже: питання підвищення стипендії входить до комплексу усіх питань фінансування вищої освіти. Відповідні зміни зараз обговорюють у межах підготовки законопроєкту 10399 до другого читання.

У ньому передбачають національні стипендії для найздібніших у межах кожної спеціальності. Тобто для випускників шкіл, які вступають у виш, на кожній спеціальності передбачать національні стипендії. Передбачені також спеціальні гранти, інші форми держзамовлення з підвищеною стипендією,

– зазначив заступник міністра.

І додав, що у 2026 році варто очікувати чимало змін у системі вищої освіти.

Ми звикли, що у нас має бути або бюджетник, або контрактник – і частина бюджетників отримують стипендію, а контрактник нічого не отримує,

– каже посадовець.

Також зазначає, що торік в Україні трансформували цю систему і дати можливість студентам контрактної форми навчання отримати грант – кошти на своє навчання у виші.

Зараз ми будемо переробляти бюджетну систему, де, крім грантів, будуть передбачені різні форми навчання на бюджеті. Деякі передбачатимуть підвищену стипендію, деякі – звичайну, а деякі не передбачатимуть її,

– уточнив заступник очільника МОН.

Попередньо, підвищені стипендії отримуватимуть ті, хто навчається за держзамовленням і матиме гарантоване робоче місце та відпрацьовуватиме згодом кошти від держави, скеровані на своє навчання.

Михайло Винницький також розповів, що зміниться у правилах вступної кампанії в аспірантуру у 2025 році.