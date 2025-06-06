Соответственно, средства на стипендии также перераспределят. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал в комментарии 24 Каналу, когда и каких изменений стоит ожидать студентам.

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Повысят ли стипендии студентам

Чиновник говорит: вопрос повышения стипендии входит в комплекс всех вопросов финансирования высшего образования. Соответствующие изменения сейчас обсуждают в рамках подготовки законопроекта 10399 ко второму чтению.

В нем предусматривают национальные стипендии для самых способных в пределах каждой специальности. То есть для выпускников школ, которые поступают в вуз, на каждой специальности предусмотрят национальные стипендии. Предусмотрены также специальные гранты, другие формы госзаказа с повышенной стипендией,

– отметил заместитель министра.

И добавил, что в 2026 году стоит ожидать немало изменений в системе высшего образования.

Мы привыкли, что у нас должен быть либо бюджетник, либо контрактник – и часть бюджетников получают стипендию, а контрактник ничего не получает,

– говорит чиновник.

Также отмечает, что в прошлом году в Украине трансформировали эту систему и дать возможность студентам контрактной формы обучения получить грант – средства на свое обучение в вузе.

Сейчас мы будем переделывать бюджетную систему, где, кроме грантов, будут предусмотрены различные формы обучения на бюджете. Некоторые будут предусматривать повышенную стипендию, некоторые – обычную, а некоторые не будут предусматривать ее,

– уточнил заместитель главы МОН.

Предварительно, повышенные стипендии будут получать те, кто учится по госзаказу и будет иметь гарантированное рабочее место и отрабатывать впоследствии средства от государства, направленные на свое обучение.

Михаил Винницкий также рассказал, что изменится в правилах вступительной кампании в аспирантуру в 2025 году.