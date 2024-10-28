Старшеклассники выезжают за границу: Пройдаков назвал действенный способ противодействия

Недавно министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что многие старшеклассники, в частности парни, сейчас выезжают за границу. Чиновник считает, что этому можно противодействовать, если предложить школьникам качественное высшее и предвысшее образование.

Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы, победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 – рассказал в интервью Образованию 24, можно ли остановить выезд учеников. И заявил, что тенденция по оттоку школьников усиливается.

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Как остановить выезд старшеклассников за границу

Педагог говорит: это вопрос не в качестве образования, а в том, что родители боятся мобилизации и отправки своих детей на фронт.

Я считаю, если будет четкий сигнал от государства, что до 25 лет ни в коем случае никогда и никого мобилизовать не будут, независимо от обстоятельств, родители будут понимать это, и, может, остановится этот отток старшеклассников за границу. Но пока не так. Ситуация очень нестабильная и напряженная,

– подчеркнул Пройдаков.

Педагог отмечает: родители понимают, что в Украине возможны различные изменения и не хотят рисковать будущим своих детей. Те, кто имеет возможность, отправляет их за границу.

Я наблюдаю даже тенденцию: если в первый год войны 17-летние дети выезжали, пока им не исполнилось 18 лет, то сейчас я вижу, что даже в 9 классе ребята хотят выезжать, чтобы не становиться на воинский учет,

– добавляет учитель.

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Поможет ли качественное высшее образование

Пройдаков при этом рассказал историю из школы, в которой преподает. Уточнил: один из его учеников, предупредил, что в следующем семестре в Украине уже не будет учиться.

Говорит: "Меня забирают родители, говорят, чтобы я уезжал". Это обычно не решение детей, это решение родителей. И даже если у нас есть роскошный УКУ, неплохая Киевская школа экономики, Киево-Могилянка, Сумской государственный университет и так далее, – не в качестве образования дело,

– отметил педагог.

И добавил: если родители имеют возможность, они детей отправляют официально за границу.

Я не хочу разводить "зраду" и пробую очень спокойно сказать, но тенденции, что отток детей из страны остановится, я не вижу. В старшей школе сейчас учатся преимущественно девушки,

– резюмировал он.

Больше об украинизации, переход на украинский язык, реальные зарплаты учителей, подготовку к НМТ читайте в интервью с Артуром Пройдаковым на Образование 24, который в 2023 году вошел в десятку лучших учителей мира.