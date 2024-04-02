Какие документы нужны студентам для выезда на учебу за границу
Источник:Минобразования Украины
Правительство разрешило части мужчин-студентов поехать на обучение или стажировку за границу. Но при этом установило конкретные требования.
Это предусмотрели в постановлении "О внесении изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины". Ранее такое предложение озвучивали студенты Мариупольского и Сумского государственных университетов во время встреч с президентом.
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Кто может ехать на обучение за границу
По поручению президента, МОН разработало соответствующее постановление.
Документ предусматривает, что студенты-мужчины смогут пересекать границу во время военного положения при условиях, если они:
- в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации;
- учатся на дневной форме в вузах Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);
- являются участниками образовательной академической мобильности;
- едут на обучение в иностранные учебные заведения сроком на 1 семестр.
Какие документы нужны студентам для пересечения границы
Для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам нужно иметь:
- справку от учреждения высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:
- основания сотрудничества; срока учебного семестра за рубежом;
- отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;
- подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;
- копию договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины;
- е-билет студента, проверенного средствами портала Дия;
- военно-учетные документы с соответствующими отметками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.
Отметим также, что подробнее о том, какие требования еще подготовили для студентов, которые хотят поехать учиться за границу, читайте по ссылке.
Что такое академическая мобильность
Это возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт.
Для университетов – это также способ укрепить партнерства с иностранными заведениями, отметили в МОН.